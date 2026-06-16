16 de junio de 2026 - 14:11

Insólito: se robó un poni en San Rafael y lo vendía por Marketplace

El animalito fue encontrado en una vivienda del callejón Iguazú al 1200 y el dueño de casa fue detenido.

El pony robado que vendían por las redes. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia.&nbsp;

El pony robado que vendían por las redes. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía Rural allanó una vivienda en San Rafael y logró así encontrar a un poni que había sido robado y era ofrecido a la venta a través de una publicación en Marketplace.

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El equino fue recuperado durante un procedimiento realizado el lunes por la tarde en una vivienda ubicada en el callejón Iguazú al 1200, donde el personal de la Policía Rural realizó un allanamiento ordenado por la Justicia y con el apoyo de efectivos de la Unidad Investigativa Departamental (UID).

Durante la medida judicial, los efectivos secuestraron "un equino macho, raza pony, pelaje overo colorado, orejano y con marca a fuego, cuyas características coincidían con las denunciadas por la víctima", según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

La investigación avanzó a partir de información que indicaba que el animal era ofrecido a la venta a través de Facebook Marketplace. Ese dato permitió orientar las tareas investigativas y reunir los elementos necesarios para solicitar la orden de allanamiento.

Por disposición de la ayudante fiscal de turno, el sospechoso fue aprehendido y también se secuestró su teléfono celular. Además, el equino fue trasladado a un corral habilitado por la Dirección de Ganadería, donde quedó resguardado mientras continúan las actuaciones.

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