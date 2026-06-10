10 de junio de 2026 - 11:37

Rápida intervención de preventores permitió detener a un sujeto tras un robo en una vivienda de Ciudad

El hecho ocurrió en el barrio Bombal. Gracias al alerta de vecinos y al accionar conjunto entre Preventores y la Policía de Mendoza, se logró la aprehensión del autor y la recuperación de las herramientas sustraídas.

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La rápida respuesta del cuerpo de Preventores de la Ciudad de Mendoza permitió esclarecer un robo ocurrido este martes en una vivienda ubicada sobre calle Tierra del Fuego, en el barrio Bombal. Gracias al alerta de vecinos de la zona y al trabajo coordinado con la Policía de Mendoza, se logró la aprehensión de un joven de 21 años y la recuperación de todos los elementos sustraídos.

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El hecho fue advertido por la propia víctima al regresar a su domicilio cerca de las 14 horas, luego de haberse ausentado durante la mañana. Al llegar, observó que el portón de ingreso presentaba signos de haber sido manipulado y, al inspeccionar la vivienda, detectó movimientos sospechosos en el patio trasero. Desde una ventana pudo observar al autor del hecho mientras intentaba escapar saltando una medianera hacia una propiedad lindera.

Ante esta situación, el damnificado alertó a un vecino, quien salió inmediatamente a la vía pública. En paralelo, preventores municipales que ya habían sido advertidos por residentes de la zona acudieron rápidamente al lugar e interceptaron al sospechoso cuando intentaba darse a la fuga.

El sujeto fue reducido por personal de Preventores hasta la llegada del móvil policial y del jefe operativo, quienes concretaron su aprehensión y posterior traslado. Por disposición de la Ayudante Fiscal de Capital en turno, el detenido quedó a disposición de la Oficina Fiscal Capital, mientras que la víctima fue derivada al Polo Judicial para formalizar la denuncia correspondiente.

Durante el procedimiento se logró recuperar la totalidad de los elementos sustraídos, entre ellos un destornillador eléctrico, un taladro, una sierra caladora, una lijadora orbital, un minitorno, una caja de herramientas y varios rollos de cables.

La Ciudad de Mendoza destaca, así, la importancia de la colaboración vecinal y el trabajo permanente que realiza el cuerpo de Preventores para brindar respuestas rápidas ante situaciones que afectan la seguridad de los vecinos, fortaleciendo las acciones de prevención y el trabajo coordinado con las fuerzas policiales.

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