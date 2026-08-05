Lo grabaron de madrugada caminando por el Centro con dos televisores a cuestas: terminó detenido

Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ser observado mientras caminaba junto a otra persona con dos televisores LED en su poder, en una zona cercana a Belgrano y Emilio Civit, en Ciudad de Mendoza .

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El episodio ocurrió alrededor de la 1.30, cuando un preventor que patrullaba la zona advirtió la situación y comenzó a seguir a los dos sujetos .

Al notar la presencia del agente, ambos emprendieron la fuga por calle Belgrano hacia el norte. Luego tomaron Agustín Álvarez hacia el oeste, donde descartaron los dos televisores que llevaban consigo. Se trataba de un Samsung de 65 pulgadas y un BGH de 32 pulgadas.

Tras abandonar los aparatos, los sospechosos continuaron la huida por Tiburcio Benegas hacia el sur y posteriormente por Emilio Civit hacia el oeste.

Los dos televisores que descartaron los delincuentes en la huida.

Ante la fuga, el personal de seguridad solicitó apoyo y, con la colaboración de las cámaras del Centro de Operaciones y Videovigilancia , se desplegó un operativo cerrojo en la zona.

Finalmente, en la intersección de Emilio Civit y Rodríguez, los agentes lograron interceptar a uno de los sospechosos y detenerlo. El segundo hombre logró escapar y no pudo ser localizado.

Luego de un patrullaje por la zona, no se logró dar con la víctima o con algún inmueble desde donde posiblemente hayan sido sustraídos los televisores.

Con la llegada de un móvil policial, el hombre de 35 años fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ETDA), ubicada en el Polo Judicial.