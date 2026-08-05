5 de agosto de 2026 - 14:54

Lo grabaron de madrugada caminando por el Centro con dos televisores a cuestas: terminó detenido

El sospechoso fue interceptado durante un operativo cerrojo realizado con apoyo de las cámaras de videovigilancia.

Detuvieron a un hombre que se robó televisores y escapó al ver a los Preventores en Ciudad.

Detuvieron a un hombre que se robó televisores y escapó al ver a los Preventores en Ciudad.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este miércoles luego de ser observado mientras caminaba junto a otra persona con dos televisores LED en su poder, en una zona cercana a Belgrano y Emilio Civit, en Ciudad de Mendoza.

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El episodio ocurrió alrededor de la 1.30, cuando un preventor que patrullaba la zona advirtió la situación y comenzó a seguir a los dos sujetos.

Al notar la presencia del agente, ambos emprendieron la fuga por calle Belgrano hacia el norte. Luego tomaron Agustín Álvarez hacia el oeste, donde descartaron los dos televisores que llevaban consigo. Se trataba de un Samsung de 65 pulgadas y un BGH de 32 pulgadas.

Los dos televisores que descartaron los delincuentes en la huida.

Los dos televisores que descartaron los delincuentes en la huida.

Tras abandonar los aparatos, los sospechosos continuaron la huida por Tiburcio Benegas hacia el sur y posteriormente por Emilio Civit hacia el oeste.

Ante la fuga, el personal de seguridad solicitó apoyo y, con la colaboración de las cámaras del Centro de Operaciones y Videovigilancia, se desplegó un operativo cerrojo en la zona.

Finalmente, en la intersección de Emilio Civit y Rodríguez, los agentes lograron interceptar a uno de los sospechosos y detenerlo. El segundo hombre logró escapar y no pudo ser localizado.

Luego de un patrullaje por la zona, no se logró dar con la víctima o con algún inmueble desde donde posiblemente hayan sido sustraídos los televisores.

Con la llegada de un móvil policial, el hombre de 35 años fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (ETDA), ubicada en el Polo Judicial.

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