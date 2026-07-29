29 de julio de 2026 - 16:52

Guaymallén: tres jóvenes detenidos tras una fuga en auto con objetos robados de una vivienda

Los sospechosos intentaron escapar en un auto lleno de electrodomésticos y herramientas, pero terminaron a disposición de la Justicia.

Detuvieron a tres jóvenes que se dieron a la fuga con objetos robados en Guaymallén

Detuvieron a tres jóvenes que se dieron a la fuga con objetos robados en Guaymallén

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Durante un operativo llevado a cabo este miércoles se logró el esclarecimiento de un robo, donde fueron detenidos tres jóvenes que se dieron a la fuga con objetos robados en una vivienda en el departamento de Guaymallén.

Leé además

Guaymallén se prepara para recibir la segunda edición del Under Armour, que organizará la primera media maratón: 21k.

Presentaron la Under Armour Guaymallén 21K, una carrera que sigue creciendo
El gobernador Alfredo Cornejo en una visita a Junín. 

Alfredo Cornejo promete que "el sistema de peajes va a ser muy razonable" en el Acceso Este

El hecho se desencadenó alrededor de las 11 de la mañana durante un patrullaje preventivo de rutina, cuando los uniformados detectaron un automóvil Volkswagen Track que circulaba a gran velocidad con tres ocupantes a bordo.

Al notar la presencia policial y recibir la orden de detenerse para su identificación, el conductor inició una fuga, dando lugar a una persecución que finalizó con la captura de los sospechosos y el secuestro del vehículo.

Parte de los objetos robados que eran trasladados en el vehículo

Parte de los objetos robados que eran trasladados en el vehículo

Al inspeccionar el rodado, los agentes hallaron una variedad de electrodomésticos, herramientas y prendas de vestir de dudosa procedencia. La confirmación del ilícito llegó poco después, cuando una mujer de 41 años denunció que delincuentes habían ingresado a su vivienda para sustraerle, precisamente, los bienes que los efectivos acababan de incautar.

Gracias a las rápidas averiguaciones, se determinó que la totalidad de los objetos en poder de los detenidos eran los denunciados por la víctima, permitiendo su recuperación total.

Los tres individuos quedaron detenidos y bajo custodia, a disposición de la Oficina Fiscal N.º 1 de Guaymallén, mientras se realizan las medidas judiciales de rigor.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Circulaba de manera peligrosa en su Hilux por Guaymallén, lo detuvieron y tenía 1,74 g/l de alcohol

Circulaba de manera peligrosa en su Hilux por Guaymallén, lo detuvieron y tenía 1,74 g/l de alcohol

Dos detenidos por narcomenudeo en Guaymallén: secuestraron cocaína y más de $16 millones

Dos detenidos por narcomenudeo en Guaymallén: secuestraron cocaína y más de $16 millones

Florencio Bustos (Vaypol), María Luz Pravata (Mendoza Shopping) y Marcos Calvente.

Guaymallén apuesta fuerte al running y presentó oficialmente la Under Armour 21K

Una camioneta terminó montada sobre el guardarraíl en la curva del Cóndor tras despistar

Una camioneta terminó montada sobre el guardarraíl en la curva del Cóndor tras despistar