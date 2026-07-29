Guaymallén: tres jóvenes detenidos tras una fuga en auto con objetos robados de una vivienda

Los sospechosos intentaron escapar en un auto lleno de electrodomésticos y herramientas, pero terminaron a disposición de la Justicia.

Detuvieron a tres jóvenes que se dieron a la fuga con objetos robados en Guaymallén

Durante un operativo llevado a cabo este miércoles se logró el esclarecimiento de un robo, donde fueron detenidos tres jóvenes que se dieron a la fuga con objetos robados en una vivienda en el departamento de Guaymallén.

El hecho se desencadenó alrededor de las 11 de la mañana durante un patrullaje preventivo de rutina, cuando los uniformados detectaron un automóvil Volkswagen Track que circulaba a gran velocidad con tres ocupantes a bordo.

Al notar la presencia policial y recibir la orden de detenerse para su identificación, el conductor inició una fuga, dando lugar a una persecución que finalizó con la captura de los sospechosos y el secuestro del vehículo.

Parte de los objetos robados que eran trasladados en el vehículo Al inspeccionar el rodado, los agentes hallaron una variedad de electrodomésticos, herramientas y prendas de vestir de dudosa procedencia. La confirmación del ilícito llegó poco después, cuando una mujer de 41 años denunció que delincuentes habían ingresado a su vivienda para sustraerle, precisamente, los bienes que los efectivos acababan de incautar.

Gracias a las rápidas averiguaciones, se determinó que la totalidad de los objetos en poder de los detenidos eran los denunciados por la víctima, permitiendo su recuperación total.

Los tres individuos quedaron detenidos y bajo custodia, a disposición de la Oficina Fiscal N.º 1 de Guaymallén, mientras se realizan las medidas judiciales de rigor.