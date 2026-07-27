27 de julio de 2026 - 11:00

Circulaba de manera peligrosa en su Hilux por Guaymallén, lo detuvieron y tenía 1,74 g/l de alcohol

El procedimiento se realizó durante la madrugada en la intersección de Avellaneda y Chiclana. La Policía detectó una camioneta que circulaba de manera riesgosa y el test de alcoholemia confirmó que su conductor tenía 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre. El vehículo fue secuestrado.

Circulaba de manera peligrosa en su Hilux por Guaymallén, lo detuvieron y tenía 1,74 g/l de alcohol

Circulaba de manera peligrosa en su Hilux por Guaymallén, lo detuvieron y tenía 1,74 g/l de alcohol

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un conductor de 32 años fue retirado de circulación durante la madrugada de este domingo en Guaymallén luego de que un control de alcoholemia confirmara que manejaba con 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces por encima del límite permitido para conducir.

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El procedimiento se realizó alrededor de las 2.50, en la intersección de Avellaneda y Chiclana, cuando efectivos de la Comisaría 57° realizaban un patrullaje preventivo.

Según informó la Policía, los uniformados advirtieron que una Toyota Hilux circulaba de manera peligrosa, por lo que decidieron detener su marcha para realizar un control.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que practicó el test de alcoholemia al conductor, identificado como G.P.O., de 32 años. La prueba arrojó un resultado positivo de 1,74 g/l de alcohol en sangre.

Como consecuencia, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo y dieron intervención al Juzgado Contravencional, por infracción al artículo 67 bis de la Ley Provincial 9099, que sanciona la conducción bajo los efectos del alcohol.

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