24 de julio de 2026 - 17:24

Dos detenidos por narcomenudeo en Guaymallén: secuestraron cocaína y más de $16 millones

La Policía allanó una vivienda que funcionaba un punto de comercialización de drogas. El operativo se realizó tras una investigación de la Jefatura de Narcocriminalidad.

Dos detenidos por narcomenudeo en Guaymallén: secuestraron cocaína y más de $16 millones

Dos detenidos por narcomenudeo en Guaymallén: secuestraron cocaína y más de $16 millones

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Policía de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este viernes, la Policía de Mendoza desarticuló un punto de abastecimiento y comercialización de estupefacientes en Guaymallén. El operativo se realizó a través de la Jefatura de Narcocriminalidad de la Dirección General de Investigaciones en el marco de una investigación desarrollada sobre maniobras de narcomenudeo.

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Según informaron fuentes policiales, a partir una serie de pesquisas, las autoridades identificaron un inmueble ubicado en la intersección de las calles Malvinas Argentinas y Servet, donde se realizaban actividades vinculadas a la venta de drogas. Con las pruebas reunidas, se concretó un allanamiento que arrojó resultados positivos para la investigación policial.

Resultados del allanamiento

Durante el procedimiento se secuestraron 57 gramos de cocaína compactada, tres tubos de acrílico con 12 gramos de cocaína cada uno, según señalaron, se habrían utilizado para presentar la sustancia como de mayor calidad. Además, se incautaron 49 envoltorios listos para su comercialización y distintos elementos destinados al fraccionamiento de estupefacientes.

La Policía incautó tres tubos de acrílico con 12 gramos de cocaína cada uno.

La Policía incautó tres tubos de acrílico con 12 gramos de cocaína cada uno.

También fueron secuestrados seis packs de creatina en polvo, -sustancia utilizada para el estiramiento de la droga- $16.542.460 en efectivo, 3.150 dólares y seis teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.

Como resultado del operativo fueron detenidos un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal y continuarán vinculados al proceso judicial correspondiente.

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