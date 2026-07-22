22 de julio de 2026 - 11:39

Detuvieron en San Martín a un hombre con pedido de captura por una causa de abuso sexual

El sospechoso, investigado por un hecho ocurrido también en San Martín, fue interceptado cuando regresaba al departamento por Ruta Nacional 7, tras un operativo coordinado entre las policías de Mendoza y San Juan y el seguimiento realizado mediante cámaras de videovigilancia y lectores automáticos de patentes.

Detuvieron en San Martín a un hombre con pedido de captura por una causa de abuso sexual. (Gentileza Prensa Ministerio de Seguridad)

Detuvieron en San Martín a un hombre con pedido de captura por una causa de abuso sexual. (Gentileza Prensa Ministerio de Seguridad)

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Por Enrique Pfaab

La Policía de Mendoza detuvo en San Martín a un hombre que registraba un pedido de captura por una causa de abuso sexual ocurrida en esta misma ciudad, luego de un operativo coordinado que permitió seguir el recorrido del vehículo en el que regresaba desde la provincia de San Juan.

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El procedimiento se inició cuando la Unidad Investigativa Departamental de San Martín tomó conocimiento de que el sospechoso se dirigía hacia Mendoza. A partir de esa información se activó un trabajo conjunto con la Policía de San Juan y el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que emitió una alerta y comenzó el seguimiento del automóvil mediante el Sistema de Videovigilancia y los lectores automáticos de patentes instalados en distintos puntos de la provincia.

Con el recorrido del vehículo identificado, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) montaron un operativo cerrojo sobre la Ruta Nacional 7 para interceptarlo. El rodado fue localizado cuando ingresaba a la avenida Eva Perón, en la ciudad de San Martín, donde el personal policial logró detener su marcha.

Tras identificar al conductor, los uniformados verificaron que sobre él pesaba un pedido de captura vigente, solicitado por la Oficina Fiscal de San Martín en el marco de una investigación por abuso sexual.

Por disposición de la autoridad judicial, el hombre fue trasladado en calidad de aprehendido a la Comisaría 12 de San Martín, mientras que el vehículo en el que se movilizaba quedó secuestrado.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que la detención fue posible gracias al trabajo articulado entre las fuerzas policiales de Mendoza y San Juan y a la utilización de las herramientas tecnológicas del sistema de seguridad provincial.

El seguimiento mediante cámaras de videovigilancia, los lectores automáticos de patentes y la coordinación entre distintas dependencias policiales permitieron mantener controlado el desplazamiento del vehículo hasta concretar su interceptación sin incidentes. Este tipo de procedimientos forma parte de la estrategia que la provincia viene desarrollando en el marco del Plan Regional de Seguridad, orientada a fortalecer la cooperación interprovincial y el uso de tecnología para la prevención y esclarecimiento de delitos.

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