15 de julio de 2026 - 21:40

Ataque a balazos contra un joven en San Martín durante los festejos por el triunfo de Argentina

La víctima, de 31 años, recibió un disparo en el abdomen y fue trasladada al Hospital Perrupato. El hecho ocurrió en la noche de este miércoles, en calle Albuera, durante los festejos del triunfo de la Selección Argentina.

Ataque a balazos contra un joven durante los festejos por el triunfo de Argentina en San Martín.

Ataque a balazos contra un joven durante los festejos por el triunfo de Argentina en San Martín.

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Por Enrique Pfaab

Un joven de 31 años resultó herido de arma de fuego durante la noche de este miércoles en San Martín, en medio de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. El episodio es investigado por la Policía, ya que aún no está claro cómo se produjo el disparo ni si el ataque tuvo relación directa con las celebraciones.

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El hecho ocurrió en calle Albuera, casi 25 de Mayo, donde el hombre recibió un disparo en el abdomen. Tras el ataque, fue asistido y trasladado de urgencia al Hospital Alfredo Perrupato, donde quedó internado para recibir atención médica.

Cuando el personal policial llegó al lugar, la víctima evitó brindar detalles sobre lo sucedido, lo que dificultó las primeras actuaciones y obligó a los investigadores a reconstruir el episodio a partir de otras pruebas y testimonios.

Por estas horas, efectivos policiales trabajan para determinar la mecánica del hecho, identificar al autor del disparo y establecer si el ataque estuvo vinculado con los festejos que se desarrollaban en distintos puntos del departamento tras el triunfo de la Selección Argentina, o si respondió a otro conflicto ocurrido en la zona.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras continúan las tareas investigativas para esclarecer el violento episodio.

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