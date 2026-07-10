10 de julio de 2026 - 11:46

Un fiel husky salvó a un niño de 6 años del ataque de un oso negro

Colton jugaba frente a su casa cuando el animal apareció corriendo por la entrada. Bella se interpuso y le dio al chico los segundos necesarios para escapar.

Un fiel husky salvó a un niño de 6 años del ataque de un oso negro
Por Andrés Aguilera

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Las imágenes de una cámara de seguridad muestran al oso avanzando rápidamente por la entrada de la vivienda en dirección a Colton Tazzara. Antes de que alcanzara al chico, la perra corrió hacia el animal, saltó sobre él y logró desviarlo.

Colton aprovechó ese momento para alejarse y ponerse a salvo. El oso abandonó el lugar sin llegar a tocar al niño, por lo que el hecho fue descripto como una embestida o un posible ataque frustrado, más que como una agresión con contacto físico.

El niño jugaba con una pistola de juguete

El episodio ocurrió mientras Colton jugaba al aire libre con un juguete Nerf. Su padre, Jeff Tazzara, se encontraba cerca, cargando objetos en el auto, pero inicialmente no advirtió la presencia del oso.

La tranquilidad cambió cuando el animal apareció a gran velocidad. En el video se observa al niño frente a la casa y al oso ingresando por la zona del camino vehicular.

Bella detectó el peligro antes de que el adulto pudiera intervenir. La perra se dirigió directamente hacia el oso y se colocó entre el animal y el chico.

Bella consiguió que el oso cambiara de dirección

La husky no se limitó a ladrar desde lejos. Corrió hacia el oso, saltó sobre su cuerpo y lo obligó a girar, alejándolo de Colton.

La reacción permitió que el niño corriera hacia una zona segura. Al mismo tiempo, su padre comenzó a gritar para espantar al animal y ayudar a terminar el encuentro.

La secuencia completa duró apenas unos segundos. Jeff contó que no podía creer lo ocurrido cuando revisó las imágenes de la cámara doméstica y comprendió con claridad lo cerca que había estado el oso de su hijo.

La familia ya conocía el instinto protector de la perra

El padre explicó que Bella suele colocarse entre sus hijos y las personas desconocidas. Ese comportamiento protector volvió a aparecer ante una amenaza mucho mayor.

La familia celebró que tanto Colton como la perra salieran del episodio sin consecuencias graves. Como reconocimiento, Jeff anticipó que Bella recibiría un bife T-bone por su reacción.

El caso convirtió rápidamente a la husky en una heroína en redes sociales. Sin embargo, los especialistas remarcaron que el desenlace fue excepcionalmente favorable y que un enfrentamiento entre un perro y un oso puede provocar lesiones graves para ambos.

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