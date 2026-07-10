Un pueblo con 18 habitantes busca nuevos vecinos: ofrece alquileres baratos y una vida tranquila entre montañas y bosques

En las montañas de Teruel , una pequeña localidad española busca personas dispuestas a cambiar la vida urbana por un entorno de silencio, naturaleza y apenas 18 habitantes permanentes . Se trata de Aguatón , un municipio de Aragón ubicado a unos 45 kilómetros de la ciudad de Teruel.

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La aldea forma parte de HolaPueblo, una plataforma que vincula comunidades afectadas por la despoblación con personas interesadas en mudarse y desarrollar un emprendimiento rural.

La propuesta incluye una casa municipal destinada al alquiler de nuevos pobladores, asesoramiento y acceso a información sobre fondos de apoyo.

La ficha oficial del programa señala que el municipio dispone de una casa municipal pensada para nuevos pobladores . El inmueble tiene además un espacio que podría destinarse a un taller artesanal.

El ayuntamiento también canaliza información sobre diferentes líneas de apoyo:

Ayudas de la Diputación de Teruel.

Programas del Gobierno de Aragón.

Fondos europeos LEADER.

Fondo de Inversiones de Teruel.

Asesoramiento para proyectos rurales.

Contacto con recursos y servicios de la región.

La disponibilidad de la vivienda y las condiciones del alquiler deben consultarse directamente. No se publicó una tarifa única aplicable a cualquier familia o postulante.

No buscan solamente habitantes, sino proyectos sostenibles

HolaPueblo está orientado principalmente a personas que quieran crear o trasladar una actividad económica al medio rural.

Aguatón considera que existen oportunidades en sectores como:

Artesanía.

Ganadería extensiva.

Servicios profesionales.

Turismo de naturaleza.

Alojamiento rural.

Gastronomía.

Bienestar y actividades al aire libre.

Pequeños comercios.

Servicios para localidades cercanas.

También puede resultar atractivo para trabajadores remotos, ya que cuenta con conexión inalámbrica y cobertura móvil 5G. Sin embargo, la propuesta central del programa es fomentar proyectos que generen actividad y arraigo en el territorio.

Cómo es vivir en una comunidad de 18 personas

La localidad se encuentra a 1.225 metros sobre el nivel del mar, dentro de un paisaje de media y alta montaña del Sistema Ibérico.

Los inviernos son fríos y los veranos más suaves que en otras regiones españolas. El entorno ofrece rutas naturales, espacios abiertos y una vida comunitaria donde prácticamente todos los vecinos se conocen.

Aguatón cuenta con un centro social, biblioteca, sala de usos múltiples y una pista para fútbol sala y balonmano. También organiza una semana cultural y distintas actividades durante el verano.

La tranquilidad, sin embargo, implica aceptar una disponibilidad limitada de servicios cotidianos.

Los servicios que no están dentro del pueblo

Aguatón no tiene farmacia, escuela, jardín de infantes ni transporte público regular. Para muchas actividades es necesario contar con un vehículo.

La farmacia más cercana se encuentra a unos siete kilómetros y el centro de salud con atención durante las 24 horas está en Santa Eulalia del Campo, a unos 15 minutos en auto.

El consultorio local recibe atención médica una mañana por semana. Las familias con hijos deben trasladarse a otras localidades cercanas para acceder a centros educativos.

Existe un servicio de transporte a demanda durante determinados días, pero no reemplaza una conexión frecuente con las ciudades de la región.

Cómo postularse desde Argentina

Las personas interesadas deben completar su candidatura en la plataforma HolaPueblo y explicar:

Quiénes son.

Por qué quieren mudarse.

Qué proyecto profesional tienen.

Qué experiencia pueden aportar.

Qué necesidades de vivienda presentan.

Cómo planean sostener económicamente la mudanza.

El programa evalúa la viabilidad de la iniciativa y busca un municipio compatible con el perfil del postulante. No funciona como un sorteo ni como una agencia de empleo.

Para una persona argentina existe además una condición indispensable: la selección no concede una visa ni autorización automática para vivir y trabajar en España.

Quien no tenga ciudadanía española o europea deberá tramitar la residencia correspondiente, según se trate de trabajo por cuenta propia, empleo contratado, teletrabajo internacional u otra categoría migratoria.