10 de julio de 2026 - 10:43

"El GPS me hizo doblar acá": camionero argentino quedó atrapado en una curva y bloqueó una ruta en Chile

El camión transportaba varias camionetas tipo Trafic y causó importantes demoras en el tránsito, aunque sin reportarse lesionados.

El accidente del camionero argentino en Santiago de Chile

El accidente del camionero argentino en Santiago de Chile

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Gentileza / CHV
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un camión de alto tonelaje que transportaba varias furgonetas como carga protagonizó un incidente en Santiago de Chile que provocó el bloqueo total del enlace sureste entre camino a Lonquén y Américo Vespucio, en la comuna de Cerrillos.

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El insólito hecho ocurrió alrededor de las 6 de este jueves, cuando el conductor, de nacionalidad argentina, siguió las indicaciones del GPS e ingresó a una curva de radio cerrado, donde el enorme vehículo quedó atrapado sobre la barrera tipo New Jersey.

Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia de la autopista Vespucio Sur y personal de Carabineros para retirar el camión y restablecer la circulación.

Como consecuencia del incidente, el tránsito en la caletera de Vespucio Sur permaneció suspendido durante varias horas, por lo que los automovilistas debieron utilizar rutas alternativas.

La intersección donde ocurrió el problema del camión es considerada un punto clave de la vialidad del sector suroeste de la capital de Chile, ya que conecta la autopista con distintos centros comerciales y establecimientos educativos.

"No conozco para acá, el GPS me hizo doblar acá"

"Yo siempre agarro Vespucio y la Ruta 78 para el Puerto de San Antonio. Me pasé de la bajada, y no conozco para acá, nunca vine. Puse baliza, puse GPS, y el GPS me hizo doblar acá", relató Nazareno, el camionero argentino, en diálogo con el canal Mega.

El conductor aseguró que no sufrió lesiones y explicó cómo ocurrió el incidente.

"Esto es largo, adelante es alto y va a bajada, y acá subió como rampa y quedó clavado. Nada más", dijo.

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