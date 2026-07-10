Aterrizaron de emergencia en Mendoza dos aviones que recién salían de Chile: qué les pasó

Revisiones técnicas por hielo en uno de los motores obligaron a la maniobra. Pasajeros esperaban retomar sus viajes a Brasil.

Dos vuelos de la aerolínea chilena SKY Airline que habían despegado durante la madrugada de este viernes desde Santiago de Chile con destino a San Pablo (Brasil) debieron desviar su ruta y aterrizar de manera preventiva en el aeropuerto El Plumerillo, en Mendoza, debido a una formación severa de hielo.

El primero de los casos corresponde al vuelo H2 600, un Airbus A320 que despegó desde el Aeropuerto de Santiago a las 5.45 con destino a San Pablo, donde tenía previsto arribar a las 10.05.

Sin embargo, la aeronave fue desviada hacia Mendoza para realizar una revisión técnica.

Según informó a Radio Bío Bío el jefe de Operaciones del aeropuerto El Plumerillo, Alejandro Barrionuevo, la decisión fue adoptada por el piloto luego de detectarse presencia de hielo en uno de los motores, lo que motivó un aterrizaje preventivo para inspeccionar la aeronave.

Hubo dos vuelos afectados por la misma situación Al vuelo H2 600 se sumó una segunda aeronave de SKY que cubría la ruta entre Santiago y Río de Janeiro, la cual también debió aterrizar en Mendoza por la misma situación.

La aerolínea SKY, con dos vuelos afectados Ambas aeronaves transportaban cerca de 180 pasajeros cada una y no se reportaron personas lesionadas. Barrionuevo precisó que se trata de una revisión técnica de carácter preventivo solicitada por los respectivos capitanes de los vuelos y que los pasajeros permanecen en la terminal aérea de Mendoza a la espera de que las aeronaves puedan retomar su itinerario.