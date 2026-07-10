10 de julio de 2026 - 09:20

Tránsito habilitado hasta Puente del Inca con portación obligatoria de cadenas, ¿Cuándo se deben colocar?

Mientras el paso internacional Cristo Redentor continúa cerrado por las nevadas, las autoridades informaron que el tránsito interno en alta montaña está permitido únicamente hasta Puente del Inca y con portación obligatoria de cadenas.

image
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Con el paso a Chile cerrado por las nevadas y el tránsito interno habilitado solo hasta Puente del Inca, Gendarmería recordó que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos que circulen por la alta montaña, incluso para quienes solo planean pasar el día en la cordillera.

Leé además

Mundial: sin micros desde las 21:30, habrá operativo con 300 policías antes y depués del partido de Argentina

Mundial: sin micros desde las 21:30, habrá operativo con 300 policías antes y después del partido de Argentina

Por Ignacio de la Rosa
Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza)  - Archivo

Aterrizaron de emergencia en Mendoza dos aviones que recién salían de Chile: qué les pasó

Por Redacción Sociedad

En el inicio de las vacaciones de invierno y con miles de mendocinos y turistas que eligen la montaña para disfrutar de una jornada en familia, las autoridades reiteraron que es obligatorio portar cadenas para circular por la Ruta Nacional 7, aunque el destino sea únicamente Puente del Inca o los distintos atractivos habilitados de la alta montaña.

La medida rige mientras persistan las condiciones invernales y busca garantizar la seguridad de los viajeros ante la posible presencia de nieve o hielo sobre la calzada.

¿Qué significa portación obligatoria?

Desde Gendarmería Nacional aclararon que portación obligatoria no significa circular con las cadenas colocadas durante todo el viaje.

La normativa establece que el conductor debe llevar las cadenas dentro del vehículo y estar en condiciones de exhibirlas si son requeridas durante un control.

Además, tanto Gendarmería en Argentina como la Policía de Investigaciones (PDI) en Chile pueden exigir su presentación antes de permitir continuar el recorrido, en caso de un viaje al país trasandino.

¿Cuándo deben colocarse?

Las cadenas solo deben utilizarse cuando la autoridad lo disponga.

"Puede suceder que la autoridad detenga el tránsito para ordenar la colocación de las cadenas en un determinado tramo de pocos kilómetros, donde la calzada presente hielo y nieve. Ante esta situación es indispensable contar con ellas; de lo contrario, no se puede continuar el viaje", explicaron desde Gendarmería.

Es decir, la obligación es llevarlas, ya que podrían ser necesarias en sectores específicos del camino.

Las cadenas están diseñadas para utilizarse únicamente en tramos cortos con nieve o hielo, donde permiten mejorar la adherencia de los neumáticos. Circular con ellas sobre pavimento seco puede deteriorarlas y también dañar el vehículo.

Por ello, quienes tengan previsto aprovechar las vacaciones de invierno para visitar la alta montaña deberán incluir las cadenas entre los elementos indispensables antes de emprender el viaje.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuándo es el próximo feriado tras el 9 de julio: será un fin de semana largo de tres días

Cuándo es el próximo feriado tras el 9 de julio: será un fin de semana largo de tres días

Por Redacción Sociedad
Así amaneció Las Cuevas. 

Mañana podría reabrir el paso Cristo Redentor pero anticipan un temporal que bloqueará la ruta a Chile por "varios días"

Por Redacción Sociedad
Vacuna contra la bronquiolitis en bebés pequeños: reduce internaciones, pero deja una brecha sin protección en bebés nacidos fuera del período de aplicación.

Ya hay más de 38.000 casos de bronquiolitis: por qué se espera un repunte pese a la implementación de la vacuna

Por Verónica De Vita
Tormentas de verano cada vez más intensas: ¿Está preparado el sistema pluvial de Mendoza?

Tormentas e inundaciones en el Gran Mendoza: ¿Está preparada la infraestructura para tolerar eventos severos?

Por Verónica De Vita