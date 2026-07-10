Tránsito habilitado hasta Puente del Inca con portación obligatoria de cadenas, ¿Cuándo se deben colocar?

Con el paso a Chile cerrado por las nevadas y el tránsito interno habilitado solo hasta Puente del Inca, Gendarmería recordó que es obligatoria la portación de cadenas para todos los vehículos que circulen por la alta montaña, incluso para quienes solo planean pasar el día en la cordillera.

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En el inicio de las vacaciones de invierno y con miles de mendocinos y turistas que eligen la montaña para disfrutar de una jornada en familia, las autoridades reiteraron que es obligatorio portar cadenas para circular por la Ruta Nacional 7, aunque el destino sea únicamente Puente del Inca o los distintos atractivos habilitados de la alta montaña.

La medida rige mientras persistan las condiciones invernales y busca garantizar la seguridad de los viajeros ante la posible presencia de nieve o hielo sobre la calzada.

Desde Gendarmería Nacional aclararon que portación obligatoria no significa circular con las cadenas colocadas durante todo el viaje .

La normativa establece que el conductor debe llevar las cadenas dentro del vehículo y estar en condiciones de exhibirlas si son requeridas durante un control.

Además, tanto Gendarmería en Argentina como la Policía de Investigaciones (PDI) en Chile pueden exigir su presentación antes de permitir continuar el recorrido, en caso de un viaje al país trasandino.

¿Cuándo deben colocarse?

Las cadenas solo deben utilizarse cuando la autoridad lo disponga.

"Puede suceder que la autoridad detenga el tránsito para ordenar la colocación de las cadenas en un determinado tramo de pocos kilómetros, donde la calzada presente hielo y nieve. Ante esta situación es indispensable contar con ellas; de lo contrario, no se puede continuar el viaje", explicaron desde Gendarmería.

Es decir, la obligación es llevarlas, ya que podrían ser necesarias en sectores específicos del camino.

Las cadenas están diseñadas para utilizarse únicamente en tramos cortos con nieve o hielo, donde permiten mejorar la adherencia de los neumáticos. Circular con ellas sobre pavimento seco puede deteriorarlas y también dañar el vehículo.

Por ello, quienes tengan previsto aprovechar las vacaciones de invierno para visitar la alta montaña deberán incluir las cadenas entre los elementos indispensables antes de emprender el viaje.