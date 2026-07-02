Incautaron dos pistolas ocultas en un micro en el paso fronterizo Los Libertadores

Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas detectaron un cargamento de armas de fuego ocultas durante la inspección de un micro internacional . El colectivo ingresaba a Chile desde Argentina , por el complejo fronterizo Los Libertadores.

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Siguiendo el reporte de Los Andes Online, el procedimiento permitió secuestrar dos pistolas, varios cargadores y accesorios destinados a la carga de municiones.

El hallazgo se produjo durante una fiscalización de rutina al transporte de pasajeros. Al revisar el baño del vehículo, los agentes encontraron un paquete oculto debajo de la bolsa del tacho de basura .

Dentro del envoltorio había dos pistolas calibre 9 milímetros , cuatro cargadores metálicos y dos cargadores rápidos de plástico , elementos cuyo ingreso irregular activó el protocolo correspondiente.

Tras el descubrimiento, el personal realizó una inspección completa del colectivo para descartar la existencia de más mercancía oculta . Sin embargo, no fue posible establecer qué pasajero había dejado el paquete en ese lugar.

Las armas quedaron bajo custodia de Carabineros

De acuerdo con los procedimientos vigentes, todo el material secuestrado fue entregado bajo cadena de custodia a Carabineros de la Subcomisaría Los Libertadores, que lo remitirá al Ministerio Público para continuar con la investigación.

El director regional de la Aduana de Los Andes, Nelson Ortega, destacó la importancia del operativo y remarcó el trabajo permanente que realizan los equipos de control fronterizo.

Al respectó detalló: “En todos los puntos de control del país mantenemos alertas permanentes para detectar el ingreso ilícito de armas, piezas y componentes, porque sabemos que este tipo de mercancías puede terminar abasteciendo a organizaciones criminales. Cada procedimiento exitoso es resultado del trabajo especializado de nuestros equipos y de la aplicación de perfiles de riesgo orientados a proteger la seguridad de las personas”.

Controles para prevenir el contrabando

Desde el organismo recordaron que este tipo de procedimientos forma parte de las tareas habituales de fiscalización desarrolladas en los principales pasos fronterizos, mediante sistemas de gestión de riesgo destinados a impedir el ingreso de mercancías prohibidas o restringidas, entre ellas armas y sus componentes.