Así funcionaba la banda liderada por un preso que blanqueó $800 millones del narcotráfico: penitenciarios involucrados

La Fiscalía Federal de Mendoza ha logrado desentrañar cómo funcionaba la organización que blanqueó un capital de unos $800 millones que habría sido dirigida, desde la cárcel de Cacheuta, por el preso Pedro “Peter” Esteban Morales Anisco (30) , quien ayer fue trasladado desde la cárcel provincial de Cacheuta al penal federal, que también queda en Cacheuta.

Ayer mismo Morales Anisco iba a participar de forma virtual en una audiencia presidida por el juez federal Alberto Carelli, la cual fue suspendida a pedido de los defensores de los sospechosos, más de 20 personas que responderían a Morales Anisco, en una causa por lavado de dinero que investigan las fiscales federales María Gloria André y María Eugenia Abihaggle.

La audiencia se reprogramó para el próximo 27 de julio a las 8.30 y en la misma la Fiscalía imputará a los acusados, de acuerdo al rol y responsabilidad que tenía cada uno de ellos.

Para llegar a este estadio de la investigación, las fiscales han establecido un intrincado organigrama que fue posible realizar siguiendo la ruta del dinero a través de billeteras virtuales e información de los teléfonos de algunos implicados.

En el mapeo se puede ver en la parte superior al presunto jefe, Pedro Esteban Morales Anisco , quien desde la semana pasada cumple una condena unificada de 28 años y 3 meses de prisión. La última de ellas, de 6 años, es por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas y por haberse cometido dentro de un establecimiento de alojamiento penitenciario.

Esta causa comenzó a investigarse en diciembre de 2024; y de ella y de otra por estafas (Morales había organizado desde el penal una organización dedicada a la venta de autos robados con papeles “truchos”) se inició la investigación por lavado de activos provenientes de la comercialización de droga.

Pues bien, en un segundo nivel de la causa por blanqueo, como partícipes primarios, se encuentran una mujer (su pareja, D. G., quien lo visitaba en la cárcel), tres hombres —N. P., A. C. y J. R.— y otra mujer identificada como M. Z.

Estas cuatro personas, de extrema confianza, desde afuera del penal, eran las encargadas de recibir órdenes del jefe, de reclutar “colaboradores” y de reenviarles dinero a estos últimos.

Colaboradores

Una teoría que manejan algunos que han accedido al expediente, que ya tiene 5 mil fojas, es que estos colaboradores podrían ser “voluntarios” y, en menor medida, algunos “involuntarios”. Estos últimos podrían haber sido amenazados y obligados por la organización a realizar ciertas tareas o bien a recibir en sus cuentas dinero para luego comprar algún bien y entregarlo luego. En todo caso, la Fiscalía, al momento de imputarlos, será la que establezca roles y responsabilidades.

Lo cierto es que en este rango de “colaboradores” se encuentran al menos 7 integrantes de las fuerzas de seguridad, algunos presos, y sus esposas o parejas que los visitaban en el penal.

En total son más de 20 personas y la fiscalía, en una tarea ciclópea, ha podido establecer los montos que pasaron de mano en mano o de billetera virtual a billetera virtual. En muchos casos, los montos son millonarios —hay una billetera que movió $70 millones— y los investigadores han puesto la lupa en autos y hasta en dos hostels.

En total, los investigadores hablan de una cifra total de entre $500 y $800 millones que se han blanqueado y cuyo origen es el tráfico de drogas y la venta de autos truchos con la que muchos mendocinos fueron estafados. Pero esta suma millonaria corresponde sólo al movimiento de billeteras virtuales, por lo que también hay que sumar dinero en efectivo y bienes, por no hablar del nivel de vida que llevaban algunos de los implicados.

Imputado por el ataque a una nena

El 20 de abril, por el brutal ataque a una niña de 11 años de Godoy Cruz, la Fiscalía de Homicidios imputó a Morales Anisco por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de autor intelectual”, y por este delito podría ser juzgado a futuro. Para los investigadores, el preso habría enviado a un chico de 17 años a matar a la niña, quien es la hija de uno de los presos que fue condenado por vender drogas junto a Morales Anisco. Las diferencias entre ambos generaron que se planificara el ataque a la menor.

El violento ataque a la nena ocurrió cerca de las 19:20 del sábado 21 de marzo en la intersección de las calles Martín Coronado y El Carrizal, del barrio Los Cerrillos, cuando los vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y ver a un hombre escapar corriendo del lugar. Según los testigos, alguien golpeó la puerta de su vivienda y la menor salió a atender.

En ese momento se produjeron los disparos y la menor resultó herida en una mano y en una pierna. La niña recibió cuatro impactos de bala calibre 9 milímetros: dos en la pierna izquierda, uno en la derecha y otro en la mano derecha; mientras tanto, el tirador, que logró llegar a un patio interno de la vivienda, escapó por la calle El Carrizal y luego se habría subido a un auto que lo esperaba.