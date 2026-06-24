Condenan a una mendocina por llevar 2,7 kilos de droga a San Juan: es su tercera pena y suma 14 años de cárcel

El Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó por tercera vez por narcotráfico a Edith Yolanda Colque (36), una mujer cuyo marido se encuentra desaparecido desde el 8 de mayo del año pasado.

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Colque, junto a una mujer y un hombre que ya fueron condenados por el mismo caso, trasladaba desde Mendoza a San Juan 2,7 kilos de cocaína cuando fue detenida en septiembre de 2025 camino a la vecina provincia.

Esta semana, por este delito —transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas—, el Tribunal Oral Federal Nº 2 la condenó a 7 años y 6 meses de prisión.

Pero además el tribunal, conformado por los jueces Alejandro Waldo Piña, Héctor Fabián Cortés y Pablo Gabriel Salinas — integrantes del Colegio de Jueces de Juicio y Ejecución del Distrito Federal de Mendoza—, la declaró reincidente.

Se trató de la misma pena que había solicitado la fiscal María Eugenia Abihaggle, quien tuvo en cuenta que esta es la tercera condena de Colque por delitos vinculados a estupefacientes y que, inclusive, la acusada cometió el ilícito cuando aún se encontraba en período de libertad condicional de su condena anterior unificada de nueve años, la que vencía el 26 de octubre de 2025.

Por su parte, la defensora Cecilia Alfano solicitó al tribunal que se la condenara a 6 años de prisión, expresando circunstancias atenuantes, en especial la vulnerabilidad de su acusada —una mujer de escasos recursos, a cargo exclusivo de cuatro hijos menores—.

Ante este panorama, los jueces declararon la reincidencia de la acusada, teniendo en cuenta que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mendoza, el 7 de agosto de 2018, había condenado a Colque a la pena de seis años y tres meses de prisión y al pago de una multa de 67,5 unidades fijas, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas.

Y además, la mujer registra otra sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de San Juan del 16 de marzo de 2020, con una pena de 4 años de prisión más una multa de 30 unidades fijas, por el delito de comercio de estupefacientes.

Ambas penas habían sido unificadas por el Tribunal Oral Federal de San Juan en la pena única de 9 años de prisión, la cual se cumplía el 26 de octubre del año 2025.

Ahora, el tribunal mendocino consideró equitativo unificar todas las penas en 14 años de prisión y una multa de 167 unidades fijas. La pena se aplicará bajo la modalidad de domiciliaria, con salidas autorizadas al Hospital Pediátrico Humberto Notti a fin de prestar asistencia a una de sus hijas, que está internada.

Detenida camino a San Juan

El 6 de septiembre de 2025, con un dato recibido el día anterior, la Policía realizó el seguimiento de dos autos que estaban en la manzana F del Barrio Félix Aldao, de Guaymallén.

En un primer momento, a las 22:50, se pudo observar que Colque entregaba a Nella Aldana Arias Picón una mochila que luego se comprobó que contenía 2.733 gramos de cocaína.

Arias Picón se subió a un Renault Logan de alquiler y fue detenida en su trayecto hacia San Juan, en el kilómetro 3.328 de la Ruta Nacional 40, con la cocaína en su poder.

A su vez, desde el mismo domicilio del Barrio Félix Aldao partió en la misma dirección Colque junto a Gastón Ariel Retamales en un Fiat Cronos negro. Este vehículo fue visto pasar en el momento que se realizaba el procedimiento policial en la Ruta 40, por lo que fue perseguido y finalmente detenido.

Con anterioridad, en otras audiencias de acuerdo pleno, Nella Arias fue condenada a seis años de cárcel y Gastón Retamales a cuatro años, como partícipe secundario.

Se busca al marido

El marido de Edith Colque es Gustavo Ariel Sánchez Núñez, quien fue visto por última vez el pasado 8 de mayo en Mendoza.

El hombre mide 1,71 metros, su contextura es mediana y su tez es morena. Además, tiene el cabello de color negro y lo usa corto; no usa barba.

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En tanto que en el costado derecho del cuello presenta un tatuaje con la letra “G”, además de otros varios, visibles en los brazos y piernas. De hecho, en su brazo derecho tiene inscripto el nombre "Thiago".

Ante cualquier información sobre el ciudadano buscado o para aportar datos que permitan tener contacto con él, es necesario comunicarse de manera urgente con la dependencia policial más cercana, llamar al 911 o informar a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional (Fiscalía de Instrucción N° 18), ubicada en el tercer piso del Ministerio Público Fiscal (calle Plantamura y San Felipe, Capital, Mendoza).