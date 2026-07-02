2 de julio de 2026 - 16:31

Un comerciante mendocino se encontró una mochila con $ 90 millones en La Pampa y terminó detenido

El sospechoso fue identificado mediante cámaras de seguridad y lectores de patentes tras quedarse con el dinero que un productor rural había olvidado en una ruta cerca de Trenel. La policía recuperó $ 84 millones en la localidad de Eduardo Castex.

Imagen Ilustrativa. Gentileza diario La Arena.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un comerciante de Mendoza fue detenido en La Pampa tras apoderarse de una mochila que contenía aproximadamente 90 millones de pesos. El dinero pertenecía a un productor rural de la zona, quien el martes pasado lo había dejado olvidado al costado de la Ruta Provincial 4, en cercanías de la localidad de Trenel, tras sufrir un desperfecto mecánico.

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El damnificado, quien acababa de cobrar una importante transacción económica, sufrió una avería en su automóvil. Ante el imprevisto, solicitó el auxilio de su hijo y de un mecánico. Al realizar el trasbordo de vehículo, el hombre olvidó la mochila con la millonaria suma sobre la banquina. Al regresar al lugar minutos más tarde, el bolso ya había desaparecido, según informó el diario La Arena de la vecina provincia.

Investigación y seguimiento tecnológico

La denuncia inmediata activó un operativo conjunto entre la Brigada de Investigaciones, comandada por el comisario Martín Giménez, y la comisaría departamental de Trenel, a cargo del comisario Diego Moreno.

El análisis de las cámaras de seguridad de la zona fue clave para el esclarecimiento del caso. Los registros fílmicos detectaron una maniobra extraña por parte de un automovilista que, tras pasar por el lugar, regresó deliberadamente y se detuvo exacto donde se encontraba el dinero.

Los investigadores lograron determinar que el conductor se había alojado temporalmente en un hotel de General Pico. Sin embargo, cuando los efectivos acudieron al establecimiento, el sospechoso ya había abandonado la habitación.

Captura y recuperación del dinero

La fuga del comerciante fue truncada gracias a la red de lectores de patentes de la provincia, que detectó el paso del vehículo investigado por la localidad de Eduardo Castex. Personal de la Brigada, en coordinación con la policía local de Castex, logró interceptar el rodado y demorar al sospechoso.

Durante la requisa del automóvil secuestrado, los uniformados hallaron la mochila con 84 millones de pesos, logrando recuperar la gran mayoría del dinero faltante. Las autoridades confirmaron que la suma será restituida a la brevedad al productor rural.

Por su parte, el comerciante mendocino quedó bajo arresto formal y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, con asiento en General Pico, para determinar su situación procesal.

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