Devastador incendio forestal en España dejó al menos 19 muertos: el fuego atrapó a las víctimas adentro de los autos

Al menos 19 personas murieron como consecuencia de un devastador incendio forestal que se desató en la zona de Los Gallardos , en la provincia española de Almería , en la comunidad autónoma de Andalucía.

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El incendio comenzó durante la tarde del jueves y, favorecido por las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos , avanzó rápidamente hacia el municipio vecino de Bédar , obligando a las autoridades a evacuar a los habitantes de la zona.

Según informó el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía , los primeros llamados de alerta se recibieron alrededor de las 17 (hora local) .

En un primer balance, las autoridades habían confirmado 12 fallecidos, pero este viernes la cifra de víctimas fatales ascendió a 19 , mientras continúan las tareas de búsqueda y extinción del fuego.

De acuerdo con un comunicado oficial, algunas de las personas fallecidas fueron encontradas dentro de vehículos que quedaron atrapados por el avance de las llamas , una muestra de la velocidad con la que se propagó el incendio.

El incendio declarado en Los Gallardos se está acercando a Antas (Almería). Es desolador ver cómo arrasa todo el monte. Además, han tenido que desalojar a más de 50 vecinos. Ánimo a todos y mucha fuerza. Los bomberos forestales están luchando por apagarlo, estamos en las… pic.twitter.com/EIp8d2Uexm

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno regional activó el Nivel 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA).

Además de ordenar la evacuación de Bédar y de otras poblaciones cercanas, las autoridades dispusieron el cierre preventivo de tramos de la autopista A-7 y de la carretera N-340A para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y proteger a los automovilistas.

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Continúan las tareas de extinción

Durante toda la noche trabajaron en la zona brigadas terrestres, aviones hidrantes y helicópteros del Plan INFOCA, que continúan combatiendo el fuego para evitar que siga avanzando sobre nuevos sectores.

Mientras tanto, la Justicia española abrió una investigación para determinar el origen del incendio y proceder a la identificación formal de las víctimas.

Los servicios de emergencia permanecen en máxima alerta, ya que las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables y podrían dificultar las tareas de control del incendio.