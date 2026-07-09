9 de julio de 2026 - 20:55

Conmoción en Honduras: hallan muerto a un tiktoker de 15 años un día después de su secuestro

El adolescente Pedro Alexander Díaz Franco, de 15 años, fue encontrado muerto un día después de haber sido secuestrado en Choloma. La investigación continúa y, hasta el momento, no hay detenidos.

Pedro Alexander Díaz Franco fue hallado sin vida.

Pedro Alexander Díaz Franco fue hallado sin vida.

Foto:

Jam Press
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El asesinato de Pedro Alexander Díaz Franco, un adolescente hondureño de 15 años que generaba contenido en TikTok, conmociona a Honduras. El joven fue encontrado sin vida apenas un día después de haber sido secuestrado en la localidad de Choloma, mientras la investigación continúa sin personas detenidas.

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Según la información difundida por medios locales, el hecho ocurrió el 5 de julio, cuando un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto interceptó al adolescente mientras se encontraba en una cancha de fútbol ubicada en la zona de Campo Nevada, en Choloma.

Tras el secuestro, familiares y allegados iniciaron una intensa búsqueda y difundieron su fotografía en redes sociales para solicitar colaboración de la comunidad con el objetivo de localizarlo.

Pedro Alexander Díaz Franco fue hallado sin vida y metido en bolsas de basura.

Pedro Alexander Díaz Franco fue hallado sin vida y metido en bolsas de basura.

Pedro Alexander Díaz Franco fue hallado sin vida.

Pedro Alexander Díaz Franco fue hallado sin vida.

El hallazgo del cuerpo

La búsqueda terminó de la peor manera durante la mañana del 6 de julio, cuando las autoridades recibieron un aviso sobre la presencia de un cuerpo abandonado en el municipio de La Lima, departamento de Cortés.

De acuerdo con el informe policial, el cadáver fue encontrado sobre la carretera CA-13, oculto dentro de bolsas de plástico negras. Posteriormente, personal forense trasladó el cuerpo hasta la morgue de San Pedro Sula, donde comenzó el proceso para establecer su identidad.

La confirmación de que se trataba de Pedro Alexander Díaz Franco se logró gracias a una cicatriz producto de una cirugía y a otros rasgos físicos particulares, entre ellos la presencia de elementos metálicos colocados durante una intervención previa. Según trascendió, el adolescente fue encontrado descalzo y vestido únicamente con un pantalón negro.

La investigación continúa

Las autoridades hondureñas mantienen abiertas distintas líneas de investigación para determinar cómo ocurrió el secuestro y quiénes participaron en el crimen. Hasta el momento, no se informó la identificación de sospechosos ni personas detenidas, mientras los investigadores buscan reconstruir las circunstancias que rodearon el homicidio.

La muerte del joven generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y otros usuarios de TikTok, quienes expresaron mensajes de despedida y acompañamiento a la familia a través de las redes sociales.

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