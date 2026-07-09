El presidente de Turquía regaló pistolas con balas a los líderes de la OTAN y varios países tomaron medidas

Este miércoles , la cumbre de líderes de la OTAN se inauguró en la capital turca , Ankara, con un Foro de la Industria de Defensa. En el mismo, que se dieron a conocer importantes iniciativas de la industria destinadas a acelerar la producción y adquisición de armas, en medio de preocupaciones por la creciente militarización de la alianza.

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El foro reunió a altos funcionarios de la organización y representantes de importantes empresas de defensa occidentales para debatir los esfuerzos encaminados a integrar las cadenas de suministro militar entre los Estados miembros.

Al terminar la cumbre, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entregó a cada líder un inusual regalo como símbolo del crecimiento de la industria de defensa del país. El anfitrión otorgó una pistola con municiones dentro de un equipaje para que cada líder la lleve a su país.

La oficina del presidente de Lituania mostró las fotos de lo que parecía ser un Gumusay 357 Magnum, un inusual revólver de seis disparos fabricado por la empresa turca MKE en la década de 1990.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan otorgó una pistola con municiones dentro de un equipaje a cada líder

Según trascendió, el arma estaba presentada en una caja de madera con la bandera de Turquí a, el logotipo de la OTAN y una placa con la inscripción, en turco e inglés: “Gumusay, el primer revólver fabricado en nuestro país”.

Según informaron medios internacionales, el gesto dejó sorprendidos a los miembros de la OTAN, quienes no esperaban que el anftrión los despida con ese inusual presente.

Las medidas de seguridad que tomaron los líderes

Información recabada por CNN indicó las medidas que tomó cada líder tras recibir la pistola por parte del Gobierno turco. Según señaló el medio, el primer ministro belga, Bart De Wever, entregó el suyo a la policía del aeropuerto de Bruselas para que fuera resguardado en una caja fuerte.

Un asesor del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, aseguró a medios locales que el revólver permanecía a la espera del trámite aduanero en el aeropuerto de Varsovia y que sería guardado en un lugar apropiado “para garantizar, en primer lugar, la seguridad y, en segundo, el respeto que merece como regalo”.

El regalo del presidente de Turquía a los líderes de la OTAN y las medidas que tomaron los países OTAN

Los líderes de Países Bajos y Suecia informaron que sus revólveres fueron trasladados a las respectivas embajadas en Ankara. El gobierno de Países Bajos ordenó su inutilización, mientras que Suecia espera la documentación necesaria para su importación.

Por su lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenía previsto donar el suyo a un museo militar. Mientras que el primer ministro de Grecia planea entregarlo al Museo de la Guerra de Atenas.