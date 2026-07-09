Estudio investiga la presencia de microplásticos en las vías respiratorias de pacientes con apnea del sueño

Los microplásticos ya fueron encontrados en el agua, los alimentos, el aire e incluso en distintos tejidos del cuerpo humano. Ahora, un estudio analizó su presencia en las vías respiratorias superiores de personas con apnea del sueño y encontró una posible asociación con procesos inflamatorios.

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El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de São Paulo (USP) , quienes evaluaron si estas partículas podían estar relacionadas con el uso de dispositivos CPAP o con alteraciones inflamatorias en el sistema respiratorio.

La apnea del sueño es un trastorno caracterizado por interrupciones repetidas de la respiración mientras la persona duerme, generalmente debido al bloqueo parcial o total de las vías respiratorias.

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Con el objetivo de comprender mejor los posibles efectos de los microplásticos sobre la salud respiratoria, los investigadores analizaron muestras de pacientes con apnea del sueño para determinar si estas partículas estaban presentes en las vías respiratorias superiores.

Además, estudiaron si existía alguna relación entre la cantidad de microplásticos detectados y los niveles de proteínas asociadas con la inflamación.

¿Qué encontraron los investigadores?

Los resultados mostraron que todos los pacientes analizados presentaban microplásticos en las vías respiratorias superiores, independientemente del tratamiento que recibían para la apnea del sueño.

El principal hallazgo fue que las personas con una mayor concentración de estas partículas también presentaban niveles más elevados de proteínas relacionadas con procesos inflamatorios.

Aunque esta asociación no demuestra una relación de causa y efecto, sí plantea la posibilidad de que la exposición a los microplásticos pueda favorecer respuestas inflamatorias en el tracto respiratorio.

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El estudio también analizó el uso de equipos CPAP

Uno de los objetivos de la investigación fue determinar si los dispositivos CPAP, utilizados habitualmente para tratar la apnea del sueño, podían aumentar la presencia de microplásticos en las vías respiratorias. La hipótesis surgió tras el retiro del mercado de algunos modelos de estos equipos por parte de un fabricante, debido al desgaste de una espuma interna que podía liberar partículas.

Sin embargo, los investigadores no encontraron diferencias entre quienes utilizaban CPAP y quienes no lo hacían. En otras palabras, el uso del dispositivo no se asoció con una mayor concentración de microplásticos en las muestras analizadas.

¿Qué son los microplásticos y por qué preocupan?

Los microplásticos son fragmentos de plástico de tamaño microscópico que se generan por la degradación de objetos plásticos o por su fabricación para determinados productos.

En la actualidad se sabe que estas partículas están distribuidas prácticamente en todo el planeta, incluso en regiones remotas como la Antártida y el Ártico. Diversas investigaciones también han detectado microplásticos en el aire, el agua potable, los alimentos y distintos órganos del cuerpo humano, lo que ha impulsado nuevos estudios sobre sus posibles efectos en la salud.

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Qué implican estos resultados

Los autores del estudio aclaran que los resultados no indican que los microplásticos provoquen apnea del sueño.

No obstante, la relación observada entre una mayor concentración de estas partículas y el aumento de marcadores inflamatorios sugiere que la exposición ambiental podría desempeñar un papel en los procesos inflamatorios de las vías respiratorias.

Se necesitan más investigaciones

Los investigadores consideran que este trabajo representa un paso más para comprender cómo la contaminación por microplásticos puede afectar al organismo.