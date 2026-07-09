9 de julio de 2026 - 18:15

Estudio investiga la presencia de microplásticos en las vías respiratorias de pacientes con apnea del sueño

Una investigación encontró microplásticos en las vías respiratorias de pacientes con apnea del sueño y observó una posible relación con procesos inflamatorios.

Apnea del sueño
Por Redacción Mundo

Leé además

Erling Haaland elimina a Brasil del Mundial y confesó su sueño: Ser el mejor agricultor

Haaland hizo historia con Noruega y sorprendió al revelar qué quiere hacer cuando deje el fútbol: "Es mi sueño"

Por Francisco Moreno
Un mendocino sacó pasajes para ir al Mundial antes del partido contra Egipto y ya viaja a Estados Unidos

Un mendocino compró pasajes antes de ganarle a Egipto, se sintió mufa, pero ya viaja al sueño del Mundial

Por Lautaro Domínguez

El trabajo fue realizado por investigadores de la Universidad de São Paulo (USP), quienes evaluaron si estas partículas podían estar relacionadas con el uso de dispositivos CPAP o con alteraciones inflamatorias en el sistema respiratorio.

Es un truco fácil de aplicar y deberás realizarlo diariamente antes de irte a dormir.

Es un truco fácil de aplicar y deberás realizarlo diariamente antes de irte a dormir.

Qué investigó el estudio

La apnea del sueño es un trastorno caracterizado por interrupciones repetidas de la respiración mientras la persona duerme, generalmente debido al bloqueo parcial o total de las vías respiratorias.

Con el objetivo de comprender mejor los posibles efectos de los microplásticos sobre la salud respiratoria, los investigadores analizaron muestras de pacientes con apnea del sueño para determinar si estas partículas estaban presentes en las vías respiratorias superiores.

Además, estudiaron si existía alguna relación entre la cantidad de microplásticos detectados y los niveles de proteínas asociadas con la inflamación.

¿Qué encontraron los investigadores?

Los resultados mostraron que todos los pacientes analizados presentaban microplásticos en las vías respiratorias superiores, independientemente del tratamiento que recibían para la apnea del sueño.

El principal hallazgo fue que las personas con una mayor concentración de estas partículas también presentaban niveles más elevados de proteínas relacionadas con procesos inflamatorios.

Aunque esta asociación no demuestra una relación de causa y efecto, sí plantea la posibilidad de que la exposición a los microplásticos pueda favorecer respuestas inflamatorias en el tracto respiratorio.

Es un truco fácil de aplicar y deberás realizarlo diariamente antes de irte a dormir.

Es un truco fácil de aplicar y deberás realizarlo diariamente antes de irte a dormir.

El estudio también analizó el uso de equipos CPAP

Uno de los objetivos de la investigación fue determinar si los dispositivos CPAP, utilizados habitualmente para tratar la apnea del sueño, podían aumentar la presencia de microplásticos en las vías respiratorias. La hipótesis surgió tras el retiro del mercado de algunos modelos de estos equipos por parte de un fabricante, debido al desgaste de una espuma interna que podía liberar partículas.

Sin embargo, los investigadores no encontraron diferencias entre quienes utilizaban CPAP y quienes no lo hacían. En otras palabras, el uso del dispositivo no se asoció con una mayor concentración de microplásticos en las muestras analizadas.

¿Qué son los microplásticos y por qué preocupan?

Los microplásticos son fragmentos de plástico de tamaño microscópico que se generan por la degradación de objetos plásticos o por su fabricación para determinados productos.

En la actualidad se sabe que estas partículas están distribuidas prácticamente en todo el planeta, incluso en regiones remotas como la Antártida y el Ártico. Diversas investigaciones también han detectado microplásticos en el aire, el agua potable, los alimentos y distintos órganos del cuerpo humano, lo que ha impulsado nuevos estudios sobre sus posibles efectos en la salud.

Es un truco fácil de aplicar y deberás realizarlo diariamente antes de irte a dormir.

Es un truco fácil de aplicar y deberás realizarlo diariamente antes de irte a dormir.

Qué implican estos resultados

Los autores del estudio aclaran que los resultados no indican que los microplásticos provoquen apnea del sueño.

No obstante, la relación observada entre una mayor concentración de estas partículas y el aumento de marcadores inflamatorios sugiere que la exposición ambiental podría desempeñar un papel en los procesos inflamatorios de las vías respiratorias.

Se necesitan más investigaciones

Los investigadores consideran que este trabajo representa un paso más para comprender cómo la contaminación por microplásticos puede afectar al organismo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Científicos hallan microplásticos en las vias respiratorias. Esto explicaría algunos casos de apnea del sueño. 

Descubren microplásticos en las vías respiratorias de personas con apnea del sueño y crece la preocupación científica

Por Daniela Leiva
La FIFA no la acreditó para trabajar en el Mundial 2026 y terminó tomando las fotografías desde su televisor. 

La FIFA rechazó su acreditación para el Mundial 2026, convirtió su sala en un estudio y hoy sus fotos frente al televisor recorren el mundo

Alarmante: según un informe, 3 de cada 10 personas sienten que no lograron lo importante en sus vidas

Alarmante: según un informe, 3 de cada 10 personas sienten que no lograron lo importante en sus vidas

Aceite de oliva: alerta por pesticidas. 

Cóctel de pesticidas en aceite de oliva: detectan altos niveles de contaminación en productos de supermercado