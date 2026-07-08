Haaland hizo historia con Noruega y sorprendió al revelar qué quiere hacer cuando deje el fútbol: "Es mi sueño"

Tras eliminar a Brasil, el delantero noruego sorprendió al mundo al revelar que su meta es producir sus propios alimentos.

Erling Haaland escribió la página más importante del fútbol noruego al marcar dos goles en los minutos finales para el triunfo 2 a 1 sobre Brasil. Esta victoria clasificó por primera vez a su selección a los cuartos de final de una Copa del Mundo y eliminó al conjunto sudamericano.

A pesar del impacto global de su actuación, el atacante del Manchester City mantiene un vínculo estrecho con sus raíces rurales en Bryne. En sus redes sociales, suele mostrarse alejado de las tendencias estéticas, prefiriendo el trabajo manual en el campo de su país de origen junto a su familia.

El sueño de ser el mejor agricultor de Noruega “Ser el mejor agricultor del año en el futuro, sí. Con animales y vegetales, con ambas cosas”, respondió Haaland cuando le preguntaron en qué podría destacarse fuera del deporte. Lo cierto es que este no es un interés improvisado, ya que el goleador busca desconectarse del ruido mediático mediante actividades como conducir un tractor o alimentar vacas.

Su identidad está ligada a la vida en la granja, un espacio que utiliza para recuperarse después de cada temporada. Recientemente, el delantero compartió una imagen en un establecimiento ganadero con un mensaje directo sobre sus preferencias personales: “Ya terminé con los lentes de sol y la ropa elegante. Ahora vuelvo a trabajar con mis amigos”.

La disciplina del goleador también se traslada a su alimentación diaria, basada en productos frescos obtenidos directamente de productores locales. “La leche es un superalimento. Es buena para el estómago, la piel, los huesos y los músculos. Por eso la tomo”, aseveró mientras visitaba una granja lechera para comprar suministros.