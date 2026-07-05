Brasil, otra vez preso de las cábalas: reaparecieron la "maldición del gato" y la coincidencia con la Fórmula 1

La derrota por 2 a 1 frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó a Brasil fuera de la Copa del Mundo . Apenas terminó el partido, miles de usuarios en las redes sociales comenzaron a recordar dos historias que, para muchos hinchas, se convirtieron en símbolos de la mala fortuna de la selección, el episodio del gato "Hexa" en Qatar 2022 y una llamativa coincidencia con el calendario de la Fórmula 1.

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La primera teoría que volvió a cobrar fuerza tiene como protagonista a Hexa , el gato que irrumpió en una conferencia de prensa de Brasil durante el Mundial de Qatar.

En diciembre de 2022, mientras Vinícius Júnior respondía preguntas de los periodistas, el felino se subió a la mesa principal. En ese momento, el jefe de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) lo tomó del lomo y lo arrojó al suelo, una acción que generó fuertes críticas dentro y fuera de Brasil.

El episodio tuvo una repercusión especial porque en Qatar los gatos goza n de una consideración particular dentro de la tradición islámica y cualquier gesto de maltrato hacia ellos fue interpretado como una falta de respeto.

Pocos días después llegó la eliminación frente a Croacia en los cuartos de final y, desde entonces, muchos fanáticos comenzaron a hablar de una supuesta "maldición".

Como respuesta a la polémica, la CBF decidió adoptar al animal, que fue bautizado "Hexa" por los propios futbolistas en alusión al ansiado sexto título mundial. Sin embargo, la medida no logró apagar el debate y el organismo incluso recibió una denuncia por presunto maltrato animal.

Tras la derrota ante Noruega, las imágenes del episodio volvieron a viralizarse y numerosos hinchas relacionaron aquella escena con la seguidilla de frustraciones que acumula la Verdeamarela.

Una coincidencia con la Fórmula 1 que volvió a repetirse

La otra curiosidad tiene como escenario al automovilismo.

El partido frente a Noruega coincidió con la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, algo que no ocurría desde hacía casi tres décadas.

La coincidencia hizo recordar el 12 de julio de 1998, cuando Brasil perdió la final del Mundial frente a Francia mientras Michael Schumacher se imponía en Silverstone.

Además, aquella Copa del Mundo también registró una derrota brasileña frente a Noruega, por 2-1 en la fase de grupos, lo que alimentó aún más las comparaciones entre ambos torneos.

En la previa del encuentro, varios medios brasileños ya habían advertido sobre esa coincidencia de calendario, favorecida por la reorganización de las fechas del Mundial 2026.

Una racha que sigue creciendo

Más allá de las supersticiones, los números tampoco favorecen a Brasil. La derrota confirmó que la Canarinha sigue sin poder vencer a Noruega en el historial oficial y profundizó una etapa de resultados adversos en las grandes competencias.

Desde el Mundial de 2014, Brasil no logra meterse entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo. Fue eliminado por Bélgica en Rusia 2018, cayó por penales ante Croacia en Qatar 2022 y ahora quedó afuera en los octavos de final frente al conjunto noruego.

La sequía también alcanza a los torneos continentales. Su último título oficial sigue siendo la Copa América 2019. Después perdió la final de la edición 2021 frente a Argentina y quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa América 2024 ante Uruguay.

Mientras los resultados deportivos explican gran parte del presente de la selección, para muchos hinchas brasileños las cábalas y las coincidencias volvieron a encontrar un lugar en el debate tras una nueva eliminación mundialista.