5 de julio de 2026 - 21:44

Carlo Ancelotti dio la cara tras el golpe de Noruega y aclaró el futuro de Brasil

El técnico italiano analizó la eliminación de la Verdeamarela, defendió sus decisiones tácticas y aseguró que seguirá trabajando con la Selección Brasileña.

El entrenador de Brasil, el italiano Ancelotti tras la caída y eliminación ante Noruega, hizo autocrítica, explicó el penal desperdiciado y dejó en claro que su proyecto continúa en la Selección.&nbsp;

El entrenador de Brasil, el italiano Ancelotti tras la caída y eliminación ante Noruega, hizo autocrítica, explicó el penal desperdiciado y dejó en claro que su proyecto continúa en la Selección. 

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El técnico no esquivó ninguna pregunta y se mostró sereno pese al golpe. Consultado por su futuro, fue claro al ratificar su continuidad en el cargo. “Ahora hay que manejar la tristeza. Y después, mañana empezaremos a pensar en el futuro de esta Selección”, expresó.

Además, reafirmó su compromiso con el proyecto: “Vamos a seguir trabajando, intentando mejorar y buscar nuevas ideas. Es lo mismo que venimos haciendo”.

Carlo Ancelotti ayuda a levantarse a Vin&iacute;cius J&uacute;nior tras la eliminaci&oacute;n de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Carlo Ancelotti ayuda a levantarse a Vinícius Júnior tras la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Autocrítica por el rendimiento en el torneo

Ancelotti reconoció que Brasil no tuvo su mejor versión en el Mundial. Si bien destacó momentos puntuales, admitió que el equipo no alcanzó el nivel esperado. “No hemos hecho un Mundial espectacular, pero en algunos pasajes merecimos más”, señaló.

El técnico aceptó que la falta de eficacia terminó siendo determinante en una serie muy cerrada.

La explicación del penal fallado

Uno de los puntos más consultados fue la elección de Bruno Guimarães como ejecutante del penal en el primer tiempo, atajado por Örjan Nyland.

Ancelotti explicó que la decisión se basó en un análisis estadístico previo del plantel.

Según detalló, Neymar era el principal tirador, seguido por otros jugadores como Igor Tiago y Raphinha, pero aclaró que el delantero ingresó recién en el complemento y no estaba en cancha en ese momento.

El t&eacute;cnico Ancelotti dialoga con Neymar momentos antes de su ingreso al partido frente a Noruega.&nbsp;

El técnico Ancelotti dialoga con Neymar momentos antes de su ingreso al partido frente a Noruega.

La lectura del partido ante Noruega

El entrenador también justificó el planteo táctico y la postura más cauta de Brasil frente al equipo nórdico.

Explicó que presionar alto era riesgoso por la velocidad de Erling Haaland y la forma de salida de Noruega, lo que llevó al equipo a adoptar un bloque más replegado y apostar al contragolpe.

Ancelotti defendió las variantes realizadas en el segundo tiempo. Señaló que el ingreso de Endrick buscó profundidad y que Neymar entró para aportar calidad en el último tercio. También explicó la salida de Bruno Guimarães, a quien reemplazó por desgaste físico.

Sin consuelo. Tras la finalizaci&oacute;n del encuentro Vinicius Junior se dej&oacute; caer en el medio del campo de juego.&nbsp;

Sin consuelo. Tras la finalización del encuentro Vinicius Junior se dejó caer en el medio del campo de juego.

Mirada al futuro de Brasil

Pese a la eliminación, el entrenador proyectó continuidad y reconstrucción. Destacó la necesidad de potenciar el mediocampo con jóvenes talentos y sostuvo que el equipo tiene una base sólida sobre la cual trabajar.

Un cierre con sabor amargo

Ancelotti definió la experiencia como “decepcionante por el resultado, pero valiosa en lo humano y en la construcción del grupo”.

Brasil se despide del Mundial 2026 con una nueva eliminación temprana, mientras Noruega avanza a cuartos de final y espera por México o Inglaterra en Miami.

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