La determinación de FIFA que favorece a Estados Unidos y causó un escándalo en el Mundial 2026

Por primera vez en 62 años, la FIFA determinó la suspensión de la decisión de un árbitro de expulsar a un jugador , y este podrá estar en el duelo de octavos de final del Mundial 2026. El beneficiado es Estados Unidos, y en especial su delantero Folarin Balogun. Bélgica ya puso el grito en el cielo.

La alegría por la victoria Norteamericana ante Bosnia no fue completa, debido a la expulsión en el complemento de una de sus principales figuras: el atacante Folarin Balogun. Pero mientras se discutía cuál sería su reemplazante, el ente madre del fútbol mundial tomó una decisión que causa revuelo y polémica.

Específicamente, la FIFA c onfirmó la puesta en suspenso por un período de prueba de un año de la tarjeta roja que recibió el delantero , por lo que podrá estar disponible para enfrentar el duelo de octavos de final ante Bélgica. La información trascendió en las últimas horas, ante la incredulidad de propios y extraños. El propio capitán Christian Pulisic confesó ante la pregunta de The New York Times que pensó que se trataba de una Fake News creada con la ayuda de la Intelgencia Artificial.

Según trascendió, el que se puso la gestión al hombro fue el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su equipo técnico de trabajo. El motivo es sencillo, la federación norteamericana no había apelado la sanción porque el Código Disciplinario de la FIFA no tiene prevista esa instancia para casos como este.

Inclusive, es el primer antecedente acerca de un jugador que recibe una tarjeta roja y puede jugar el próximo partido en una Copa del Mundo. Ya había ocurrido en Chile 1962, cuando Garrincha jugó la final a pesar de que se quejó de las patadas recibidas por el cuadro local en semifinales, y el árbitro Arturo Yamazaki le mostró el camino a las duchas. ¿El dato? Todavía no existían las tarjetas rojas.

Bélgica estalló de bronca, y advirtió a FIFA: "Examinamos todas las opciones posibles"

Romelu Lukaku y Brandon Mechele festejan el gol del empate en el que participó la experimentada figura de Bélgica. EFE/EPA/STEPHEN BRASHEAR

Bélgica no se quedó callada, y contragolpeó con un comunicado oficial publicado en sus redes sociales y presentado a FIFA. "La RBFA está atónita por la decisión de la FIFA de declarar elegible al jugador estadounidense suspendido Folarin Balogun para jugar en el partido USA–Bélgica del lunes 6 de julio a las 17 h 00", comienza el texto.

Luego, dan los motivos de su bronca. "El artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario de la FIFA prevé claramente que una tarjeta roja (expulsión) conlleva automáticamente una suspensión para el siguiente partido del equipo, como ha sido el caso para todas las tarjetas rojas anteriores dictadas durante esta Copa Mundial de la FIFA. El carácter automático de tal suspensión también ha sido reafirmado explícitamente en la Circular n.º 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se distribuyó a todas las asociaciones miembro participantes el 12 de mayo de 2026", contaron.

Finalmente, no descartaron mayores medidas legales para hacer respetar los derechos de su equipo. "Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del fair-play en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en ediciones futuras del torneo, la RBFA examina todas las opciones potenciales", advirtieron.