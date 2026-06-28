28 de junio de 2026 - 20:32

Macaya Márquez, el periodista con 18 Copas del Mundo, recibió un reconocimiento de la FIFA

La FIFA destacó la trayectoria de Enrique Macaya Márquez, quien inició su recorrido mundialista en 1958 y sigue activo como comentarista a los 91 años.

El ex arquero de la Selección Argentina y actual periodista, junto a la leyenda del periodismo deportivo Enrique Macaya Márquez.

El ex arquero de la Selección Argentina y actual periodista, junto a la leyenda del periodismo deportivo Enrique Macaya Márquez.

Foto:

EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

El histórico periodista deportivo, Macaya Márquez, emocionó a todos en su diálogo con Lionel Scaloni y luego habló en exclusiva con Los Andes. 

Mundial 2026: Después de dialogar con Scaloni, el histórico Macaya Márquez habló con Los Andes en exclusiva
Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026

La Selección Argentina sigue sonriendo: la victoria Albiceleste frente a Jordania en imágenes

Su historia mundialista se inició en Suecia 1958, cuando con apenas 23 años viajó como enviado de Radio El Mundo para cubrir el partido entre Austria y el Brasil de un joven Pelé. Desde entonces, mantuvo una presencia ininterrumpida en cada Copa del Mundo, hasta llegar al Mundial 2026, donde continúa trabajando como comentarista en DSPORTS Radio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsAR/status/2070660833278124051&partner=&hide_thread=false

La propia FIFA destacó la vigencia de su mirada pese al paso del tiempo. El periodista, por su parte, explicó que su motivación sigue intacta: el interés por el juego y el conocimiento por encima de la inmediatez.

Una carrera marcada por la experiencia

Con el correr de los años, Macaya Márquez asegura que cambió la forma de vivir los torneos. La ansiedad de las primeras coberturas dio paso a una mirada más serena, apoyada en la experiencia y en la evolución tecnológica del oficio periodístico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/2070837044067328151&partner=&hide_thread=false

Reconocimiento del mundo del fútbol

El homenaje trasciende el ámbito periodístico. En el Mundial 2026, distintas figuras del fútbol participaron de reconocimientos al cronista argentino. El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, incluso le solicitó una fotografía en la previa de un partido, mientras que leyendas del fútbol argentino lo distinguieron en un acto organizado por la FIFA.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, ya había resaltado su figura en ediciones anteriores, mientras que en Qatar 2022 la FIFA y la AIPS habían celebrado su récord de 17 Mundiales consecutivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifacom_es/status/2071370144576651590&partner=&hide_thread=false
image
El entrenador argentino, Lionel Scaloni baj&oacute; desde la conferencia de prensa para sacarse una foto junto al hist&oacute;rico periodista.&nbsp;

El entrenador argentino, Lionel Scaloni bajó desde la conferencia de prensa para sacarse una foto junto al histórico periodista.

La mirada de un testigo privilegiado

A lo largo de su carrera, Macaya Márquez ha mantenido una línea de análisis basada en la prudencia y el respeto por el juego. Ese enfoque, según él mismo ha señalado, le permitió sostener una trayectoria reconocida incluso en un ámbito dominado por opiniones categóricas.

Desde su experiencia, también reflexiona sobre la evolución del fútbol: mayor velocidad, más exigencia física y un error cada vez más costoso. Cambios que, según sostiene, también transformaron el trabajo del periodista deportivo.

image
Enrique Macaya M&aacute;rquez, hist&oacute;rico periodista argentino, durante el Mundial 2026, donde alcanz&oacute; su 18&ordf; Copa del Mundo consecutiva como comentarista. Figura emblem&aacute;tica del periodismo deportivo a nivel mundial. &nbsp;

Enrique Macaya Márquez, histórico periodista argentino, durante el Mundial 2026, donde alcanzó su 18ª Copa del Mundo consecutiva como comentarista. Figura emblemática del periodismo deportivo a nivel mundial.

Sin rankings, pero con recuerdos claros

El periodista evita establecer comparaciones entre los grandes futbolistas que vio en 18 Copas del Mundo. Sin embargo, al repasar su trayectoria, reconoce que los títulos de la Selección Argentina ocupan un lugar especial en su memoria, por el valor emocional y profesional que implican.

“Feliz, contento y tranquilo”

A sus 91 años, y con casi siete décadas de cobertura mundialista, Enrique Macaya Márquez resume su presente en tres palabras: “Estoy feliz, contento y tranquilo”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El joven futbolista del Como de Italia vivió un día especial en la victoria de Argentina, donde fue titular por primera vez en un Mundial.

Nico Paz vivió su estreno desde el inicio en el Mundial 2026 con la Selección Argentina

Por Sergio Faria
quien era ernestina pais, la conductora que marco una epoca en la television y la radio argentina

Quién era Ernestina Pais, la conductora que marcó una época en la televisión y la radio argentina

Este viernes falleció Ernestina Pais a los 54 años

Murió la periodista Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren en Buenos Aires

Naydeline Mejia﻿ es comunicadora y saltó a la fama por su interesante visión sobre su pequeña vivienda: mejoró mi vida.

"Vivir en 9 metros cuadrados mejoró mi vida": una periodista paga menos de 600 euros al mes por vivir en París