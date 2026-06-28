Macaya Márquez, el periodista con 18 Copas del Mundo, recibió un reconocimiento de la FIFA

La FIFA rindió homenaje este domingo a Enrique Macaya Márquez, el periodista argentino de 91 años que alcanzó la cifra récord de 18 copas del Mundo de la FIFA cubiertas de manera consecutiva, un registro único en la historia del periodismo deportivo.

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Mundial 2026: Después de dialogar con Scaloni, el histórico Macaya Márquez habló con Los Andes en exclusiva

Su historia mundialista se inició en Suecia 1958, cuando con apenas 23 años viajó como enviado de Radio El Mundo para cubrir el partido entre Austria y el Brasil de un joven Pelé. Desde entonces, mantuvo una presencia ininterrumpida en cada Copa del Mundo, hasta llegar al Mundial 2026, donde continúa trabajando como comentarista en DSPORTS Radio.

La propia FIFA destacó la vigencia de su mirada pese al paso del tiempo . El periodista, por su parte, explicó que su motivación sigue intacta: el interés por el juego y el conocimiento por encima de la inmediatez.

LA PREGUNTA DE MACAYA MÁRQUEZ PARA SCALONI El histórico periodista argentino fue el encargado de abrir la conferencia de prensa del DT de la Albiceleste. HERMOSO MOMENTO #PuedePasar #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/txqeBfTX6n

Con el correr de los años, Macaya Márquez asegura que cambió la forma de vivir los torneos. La ansiedad de las primeras coberturas dio paso a una mirada más serena, apoyada en la experiencia y en la evolución tecnológica del oficio periodístico.

El homenaje trasciende el ámbito periodístico. En el Mundial 2026, distintas figuras del fútbol participaron de reconocimientos al cronista argentino . El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, incluso le solicitó una fotografía en la previa de un partido , mientras que leyendas del fútbol argentino lo distinguieron en un acto organizado por la FIFA.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, ya había resaltado su figura en ediciones anteriores, mientras que en Qatar 2022 la FIFA y la AIPS habían celebrado su récord de 17 Mundiales consecutivos.

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Momento especial para el periodista argentino Enrique Macaya Márquez , que a sus 91 año está cubriendo la 18ª #CopaMundialFIFA de su carrera pic.twitter.com/ZCa8TV0t7n — FIFA (Español) (@fifacom_es) June 28, 2026

image El entrenador argentino, Lionel Scaloni bajó desde la conferencia de prensa para sacarse una foto junto al histórico periodista. Gentileza.

La mirada de un testigo privilegiado

A lo largo de su carrera, Macaya Márquez ha mantenido una línea de análisis basada en la prudencia y el respeto por el juego. Ese enfoque, según él mismo ha señalado, le permitió sostener una trayectoria reconocida incluso en un ámbito dominado por opiniones categóricas.

Desde su experiencia, también reflexiona sobre la evolución del fútbol: mayor velocidad, más exigencia física y un error cada vez más costoso. Cambios que, según sostiene, también transformaron el trabajo del periodista deportivo.

image Enrique Macaya Márquez, histórico periodista argentino, durante el Mundial 2026, donde alcanzó su 18ª Copa del Mundo consecutiva como comentarista. Figura emblemática del periodismo deportivo a nivel mundial. FIFA

Sin rankings, pero con recuerdos claros

El periodista evita establecer comparaciones entre los grandes futbolistas que vio en 18 Copas del Mundo. Sin embargo, al repasar su trayectoria, reconoce que los títulos de la Selección Argentina ocupan un lugar especial en su memoria, por el valor emocional y profesional que implican.

“Feliz, contento y tranquilo”

A sus 91 años, y con casi siete décadas de cobertura mundialista, Enrique Macaya Márquez resume su presente en tres palabras: “Estoy feliz, contento y tranquilo”.