23 de junio de 2026 - 13:50

"Vivir en 9 metros cuadrados mejoró mi vida": una periodista paga menos de 600 euros al mes por vivir en París

Estas antiguas habitaciones de servicio del siglo XIX permiten residir en barrios exclusivos de la capital francesa por un alquiler inferior a los 600 euros mensuales.

Naydeline Mejia﻿ es comunicadora y saltó a la fama por su interesante visión sobre su pequeña vivienda: mejoró mi vida.

Naydeline Mejia﻿ es comunicadora y saltó a la fama por su interesante visión sobre su pequeña vivienda: "mejoró mi vida".

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Por Cristian Reta

Naydeline Mejia, una periodista radicada en París, transformó una habitación de apenas 9 metros cuadrados en su vivienda ideal. Lo que comenzó como una solución económica de urgencia se convirtió en un estilo de vida que prioriza la ubicación central y el bienestar mental por encima del espacio.

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La vivienda se encuentra en el distrito 17 de la capital francesa, a diez minutos a pie del Arco de Triunfo. Este tipo de alojamiento cuenta con un diseño extremadamente compacto que incluye una cama individual y una pequeña zona de cocina. Aunque dispone de una ducha privada situada en el pasillo, el sanitario es compartido con otro inquilino del edificio.

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El origen de las habitaciones de servicio y su precio en el mercado

Estas estancias, llamadas chambres de bonne, fueron construidas originalmente entre finales del siglo XIX y principios del XX para albergar al personal doméstico de familias adineradas. Situadas habitualmente en el último piso de los edificios, hoy representan una opción muy demandada por trabajadores extranjeros y jóvenes profesionales debido a su renta mensual inferior a los 600 euros.

Vivir en un espacio tan reducido ofrece ventajas logísticas inmediatas, como la posibilidad de limpiar todo el apartamento en menos de una hora. Sin embargo, el impacto más significativo se observa en la rutina diaria; al disponer de poco sitio en el interior, la inquilina se vio impulsada a pasar más tiempo en el exterior, integrándose en la vida del barrio a través de gimnasios y bibliotecas locales.

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Beneficios inesperados de una vivienda pequeña: menos aislamiento, disciplina y una vida social más nutrida

Esta dinámica fomenta una vida social más activa y disminuye la tendencia al aislamiento que suele ocurrir en viviendas de mayor tamaño donde es más fácil refugiarse. Además, la limitación física obliga a mantener un orden estricto, ya que cualquier rastro de suciedad se percibe al instante. Esta simplificación del entorno doméstico reduce notablemente las preocupaciones relacionadas con el mantenimiento y la decoración de la casa.

Para la protagonista, residir en una ubicación privilegiada compensa la falta de metros cuadrados. La posibilidad de mantener un estilo de vida dinámico y construir relaciones en una ciudad costosa es, en esta etapa vital, más relevante que la amplitud de la vivienda. La experiencia demuestra que el microapartamento funciona como un catalizador para interactuar con el entorno urbano de forma constante.

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