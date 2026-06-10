Buenos Aires y París amplían su conexión aérea gracias a "Cielos Abiertos": los cambios más relevantes

Argentina y Francia firmaron un nuevo acuerdo aerocomercial que permitirá ampliar la cantidad de vuelos entre Buenos Aires y París , en el marco de la política de “Cielos Abiertos” impulsada por el Gobierno nacional. La medida apunta a mejorar la conectividad y ampliar la oferta para los pasajeros.

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Con la firma del convenio, Francia se convirtió en el país número 57 en adherirse a este esquema . Entre los cambios más relevantes figura la duplicación de las frecuencias aéreas disponibles, una modificación que ya comenzó a reflejarse en los planes operativos de Air France para 2026.

El convenio actualiza el memorando bilateral firmado en París en 1998 e introduce una mayor flexibilidad para las compañías que operan entre ambos países. El objetivo es facilitar el crecimiento del tráfico aéreo y generar más alternativas de viaje entre Argentina y Europa.

En ese contexto, la compañía Air France ya había anticipado una ampliación concreta de su operación en la ruta Buenos Aires–París. Según información difundida por el sector aerocomercial, la aerolínea francesa planea pasar de siete a nueve vuelos semanales durante la temporada alta europea de 2026, incorporando dos servicios adicionales que operarán los días martes y jueves.

Las nuevas frecuencias serán operadas con aeronaves Airbus A350-900, modelos de última generación que ofrecen mayor eficiencia en consumo de combustible y menores emisiones contaminantes, en línea con las políticas de sostenibilidad del sector.

Además de mejorar la conectividad directa entre Buenos Aires y París, estas operaciones potenciarán las conexiones hacia otros destinos internacionales a través del hub del aeropuerto Charles de Gaulle, uno de los principales centros de distribución aérea de Europa.

El acuerdo también mantiene la posibilidad de establecer convenios de código compartido con aerolíneas de terceros países. Este mecanismo permite que compañías de distintas nacionalidades comercialicen conjuntamente los mismos vuelos, ampliando las opciones de itinerarios y optimizando la red de conexiones para los pasajeros.

Cielos abiertos, desregulación del mercado aerocomercial

La iniciativa se enmarca en una política más amplia de desregulación del sector aerocomercial que Argentina puso en marcha a partir de 2024. A través de decretos y reformas regulatorias, el Gobierno flexibilizó el acceso al mercado, eliminó restricciones tarifarias y simplificó los procesos administrativos para el ingreso de nuevas aerolíneas. Este enfoque apunta a fomentar la competencia, incrementar la oferta de rutas y, en última instancia, reducir los costos de los viajes aéreos.

Los acuerdos de “Cielos Abiertos”, en términos generales, eliminan las limitaciones tradicionales sobre rutas, frecuencias y capacidad, dejando esas decisiones en manos de las propias compañías aéreas. Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), este tipo de políticas ha contribuido a un crecimiento significativo del tráfico de pasajeros en mercados donde se implementa, al generar un entorno más competitivo y dinámico.

En el caso argentino, la expansión de esta política ya muestra impactos concretos: en los últimos años se habilitaron decenas de nuevas rutas internacionales y se fortalecieron las conexiones con diversos mercados, tanto en América Latina como en Europa, África y Asia. Incluso, algunos informes del sector señalan que el país alcanzó cifras récord de movimiento de pasajeros y consolidó nuevas rutas directas desde el interior, reflejando un cambio en la estructura tradicional del sistema aerocomercial.

No obstante, especialistas advierten que la firma de acuerdos no garantiza automáticamente la apertura de rutas o la llegada de nuevas aerolíneas, ya que estos desarrollos dependen también de factores como la demanda, la rentabilidad y las condiciones macroeconómicas.

En este escenario, la incorporación de Francia representa un avance estratégico, no solo por el volumen de tráfico potencial que conecta ambos países, sino también por el rol de París como puerta de entrada a múltiples destinos intercontinentales. De este modo, el acuerdo refuerza la apuesta del Gobierno por integrar a la Argentina en el mercado global del transporte aéreo, ampliando la oferta para pasajeros y operadores en un contexto de creciente competencia internacional.