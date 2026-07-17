17 de julio de 2026 - 13:24

Un micro de dos pisos cayó desde un puente en Carmen de Areco: 22 heridos

Ninguno de los pasajeros sufrió heridas de gravedad. Tras el accidente, uno de ellos declaró que en aquel momento estaba lloviendo con fuertes vientos.

Un micro cayó desde un puente sobre la Ruta 7 tras un vuelco: hay 22 heridos.

Un micro cayó desde un puente sobre la Ruta 7 tras un vuelco: hay 22 heridos.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este viernes en la madrugada, un micro de larga distancia volcó y cayó desde un puente sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 135, en el partido bonaerense de Carmen de Areco. Como consecuencia del accidente, 22 personas resultaron heridas, aunque las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales.

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El colectivo, perteneciente a la empresa Vía TAC, circulaba en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires cuando, por causas que se investigan, perdió el control, volcó y terminó varios metros por debajo de la calzada.

22 personas resultaron heridas tras el vuelco en Carmen de Areco.

22 personas resultaron heridas tras el vuelco en Carmen de Areco.

Videos registrados tras el siniestro muestran el interior de la unidad mientras bomberos rescatan a pasajeros que permanecían atrapados entre los asientos.

Bomberos y rescatistas retiraron a las personas atrapadas dentro del micro.

Bomberos y rescatistas retiraron a las personas atrapadas dentro del micro.

Según el parte oficial, el chofer informó que en el micro viajaban alrededor de 20 pasajeros, entre adultos y niños, además de los dos conductores. Todos fueron evacuados por los Bomberos Voluntarios de Carmen de Areco y recibieron asistencia médica.

El director de Defensa Civil y Políticas de Prevención, Fabián Maira, explicó que las condiciones climáticas podrían haber influido en el accidente. "Las condiciones no eran óptimas; oscuridad, mucha lluvia, mucho viento. Pudo haber sido uno de los factores, pero no puedo asegurarlo hasta que se realicen las pericias", señaló.

El funcionario precisó que el total de lesionados asciende a 22 personas, incluyendo a los dos choferes. "Entre los 20 pasajeros se encontraba una beba. Todos están conscientes; algunos presentan cortes y fracturas, pero están fuera de peligro", agregó.

Según indicó Infobae, el micro viajaba desde la ciudad cordobesa de Laboulaye y la provincia de San Luis, hacia Buenos Aires.

El relato de un pasajero

Mientras continuaban las tareas de rescate, Maximiliano, uno de los pasajeros, describió los instantes previos al vuelco. "Estábamos subiendo al puente. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar", contó en diálogo con TN.

El micro volcó y cayó varios metros abajo de un puente.

El micro volcó y cayó varios metros abajo de un puente.

El hombre aseguró que el colectivo cayó "desde una altura de entre seis y ocho metros" y calificó esos momentos como "segundos de caos".

También indicó que la mayoría de los pasajeros provenían de Córdoba y San Luis y que él viajaba desde Laboulaye con destino a la Ciudad de Buenos Aires.

Según su testimonio, un bebé debió recibir asistencia médica y uno de los conductores habría abierto una puerta lateral y saltado del vehículo antes de la caída. Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

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