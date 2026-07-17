17 de julio de 2026 - 11:35

Femicidio transversal en Maipú: pedido de captura internacional para el hombre que mató al novio de su expareja

Carlos Alberto Zalazar Ábalos es buscado por el homicidio de Hugo Domínguez, quien fue apuñalado el viernes pasado.

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Imagen Ilusttativa. Ministerio de Seguridad y Justicia. 

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Por Oscar Guillén

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Los investigadores han emitido este pedido de búsqueda de manera preventiva, ya que creen que Zalazar Ábalos no ha salido del país. La medida ha sido emitida dada la gravedad del caso: desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que, por el momento, se investiga un caso de femicidio transversal, es decir, que el agresor asesinó a la víctima para causarle dolor o sufrimiento a quien fuera su pareja.

Es que el sospechoso mantenía una relación conflictiva con su expareja, quien actualmente se encuentra bajo custodia policial, mientras se ha profundizado la búsqueda de Zalazar. Además, el sospechoso la había amenazado varias veces, tras enterarse de que la mujer había iniciado una nueva relación con Hugo Domínguez, la víctima.

Muerte e incendio

El pasado 10 de julio, la mujer se encontraba en las inmediaciones de las calles La Pampa y Blas Parera de Maipú, junto a su novio y a otra mujer, trasladando algunos muebles, cuando inesperadamente apareció Zalazar.

De acuerdo con el relato de los testigos, el agresor habría atacado a Domínguez con un cuchillo, provocándole dos heridas punzocortantes que le causaron la muerte de forma casi inmediata.

No conforme con el ataque, el agresor se habría dirigido a la propiedad de su expareja para incendiar la vivienda antes de emprender la huida.

Minutos después, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar y constató el fallecimiento del hombre de 53 años. En la escena trabajaron efectivos de la Policía Científica, la División Homicidios y otras unidades especializadas para recolectar pruebas y testimonios que permitan esclarecer la mecánica del hecho, que es investigado por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien es subrogada durante la presente feria judicial por su colega, Oscar Malla.

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