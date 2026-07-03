Conmoción en Las Heras: investigan el presunto femicidio de una joven de 24 años

El cuerpo fue hallado por familiares en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes. Las autoridades activaron buscan intensamente a la pareja de la víctima.

Investigan el presunto homicidio de una joven de 24 años en Las Heras

Un trágico hecho marcó la fría tarde de este viernes en el departamento de Las Heras tras el hallazgo sin vida de una joven de 24 años en el interior de una vivienda. Ocurrió en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, donde el suceso desencadenó un importante despliegue policial y judicial.

De acuerdo con las primeras informaciones del caso, fueron los propios familiares de la víctima quienes la encontraron gravemente herida. Ante la desesperante situación, dieron aviso inmediato al 911 y minutos después personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) arribó al lugar, pero solo pudo constatar el fallecimiento de la joven en el lugar.

Ante los indicios recabados en la propiedad, la Justicia decidió activar de inmediato el protocolo de femicidio. En este marco, se desplegó un operativo cerrojo para intentar dar con el paradero de la pareja de la víctima, quien es intensamente buscado por los investigadores como principal sospechoso en la causa.

En el lugar de los hechos trabajó de forma exhaustiva personal de la División Homicidios y de la Policía Científica, bajo la coordinación de efectivos policiales, con el objetivo de recolectar pruebas que permitan esclarecer la mecánica del presunto crimen. La investigación continúa abierta mientras se espera el resultado de las pericias técnicas para confirmar la causa del deceso.