4 de julio de 2026 - 10:02

Se entregó el principal sospechoso del presunto femicidio de una joven de 24 años en Las Heras

El hombre se presentó de forma voluntaria en la Comisaría 53 de Uspallata. Ayer hallaron a su pareja sin vida en una vivienda del barrio Nuestra Señora de Lourdes.

Se entregó el principal sospechoso del presunto femicidio de una joven de 24 años en Las Heras. Imagen ilustrativa / archivo

Se entregó el principal sospechoso del presunto femicidio de una joven de 24 años en Las Heras. Imagen ilustrativa / archivo

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El principal sospechoso del presunto femicidio de una joven de 24 años, hallada sin vida este viernes en una vivienda de Las Heras, se presentó de manera voluntaria ante la Policía durante la madrugada de este sábado y quedó a disposición de la Justicia.

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Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 5.45 el operador del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) fue notificado de que el hombre se había presentado espontáneamente en la Comisaría 53 de Uspallata.

El hombre, identificado como S.A.C.F., llegó en un automóvil particular y, tras ser asistido por lesiones que presentaba, quedó aprehendido.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la Comisaría 11 de Luján de Cuyo, donde quedó a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.

El caso

El hecho ocurrió este viernes en el barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras, donde familiares de la víctima encontraron a la joven gravemente herida dentro de una vivienda.

A partir del hallazgo, las autoridades desplegaron un operativo cerrojo para localizar a la pareja de la mujer, quien era intensamente buscado por los investigadores como principal sospechoso del crimen.

En el lugar trabajó personal de la División Homicidios y de Policía Científica, que realizó diversas pericias bajo la coordinación de efectivos policiales con el fin de recolectar pruebas y reconstruir la mecánica del hecho.

La investigación permanece en curso y los investigadores esperan los resultados de las pericias técnicas que permitan establecer con precisión la causa de la muerte.

Por el momento, no trascendió la identidad de la víctima ni las circunstancias del crimen.

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