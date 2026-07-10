La carta que dejó el femicida de Mercedes Errapán y los aberrantes antecedentes que lo tenían libre

La investigación por el femicidio de Mercedes Errapán, la mujer de 32 años asesinada este miércoles en el partido bonaerense de Junín, continúa avanzando mientras la Justicia reconstruye cómo fue planificado el crimen y analiza el extenso historial de denuncias que pesaban sobre el principal acusado.

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El detenido es Sebastián Daniel Bonafé , de 32 años, padrino de la hija de la víctima, quien está imputado por femicidio y sustracción de una menor.

Según informó el procurador general de Junín, Martín Laius, los primeros estudios forenses descartaron que Mercedes hubiera muerto por un disparo, como indicaban las primeras versiones. Los peritos determinaron de manera preliminar que el ataque letal habría sido cometido mediante una agresión con arma blanca y un fuerte golpe en la cabeza.

Sebastián Bonafé asesinó a una mujer, secuestró a su hija de 7 años y terminó detenido

Durante los allanamientos realizados en la vivienda del acusado, los investigadores secuestraron varias cartas manuscritas que, según la causa, evidencian que el crimen fue planificado con anticipación.

En uno de los escritos, Bonafé describía el plan para asesinar a Mercedes y escapar con la hija de la mujer.

"Si querés quemar esto me hacés un favor, pero te cuento cuál es mi plan. Matar a Mechi y a Jona e irme de Junín, irme para el lado de la pequeña. Sé que hay cámaras. Irme por tierra y después irme para La Pampa. Con el celular de la abuela estudié e hice el mapa y las calles que tengo que tomar. Espero que lo [palabra ilegible] antes que la policía. Como dije antes, las cosas malas le pasan a las personas buenas", dijo el hombre, consciente de que quedaría filmado por las cámaras de seguridad tal como luego mostraron las imágenes.

En otro tramo del manuscrito, Bonafé escribió: "Me cansé de ser bueno, de ser un hijo de Dios. Me cansé de esta vida de mierda. Les juro que nunca filmé a la nena. Siempre la respeté como si fuera mi hija. Pero hoy me estoy equivocando en hacer esto, pero como dije antes, me cansé".

La carta que dejó Sebastián Bonafé antes del femicidio de Mercedes Errapan Gentileza / La Nación

También dejó un mensaje de despedida dirigido a un familiar.

"Me voy de Junín, donde nací. Me enseñaste cómo ser un hombre de valor. Pero esto me está matando en vida, no sé qué será de mi vida a partir de ahora. Lo único que te pido es que cuides a la abuela y que la abuela me perdone por lo que voy a hacer".

La investigación también reveló que Bonafé acumulaba antecedentes por distintos episodios de violencia.

Sebastián Bonafe fue detenido por femicidio seguido de rapto

En 2024, una compañera de trabajo lo denunció por lesiones leves, al asegurar que la agredió verbalmente y luego la empujó.

En 2022, una cuñada lo acusó por amenazas y violencia familiar, al denunciar agresiones físicas y posteriores intimidaciones.

Un año antes, en 2021, otro cuñado también lo denunció por violencia familiar, luego de que, según su relato, Bonafé se presentara en su domicilio, agrediera a su esposa y posteriormente lo atacara físicamente.

La denuncia anterior de la víctima del femicidio

Veintidós días antes del crimen, Mercedes Errapán había denunciado a Bonafé en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Junín.

Según la presentación judicial, el hombre habría ingresado al baño mientras su hija de 7 años se estaba higienizando y la habría filmado con su teléfono celular. La mujer solicitó una restricción de acercamiento y una orden de alejamiento.

Además, el 3 de julio personal de la Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en la vivienda del acusado en el marco de una causa por presunto grooming.

El femicidio de Mercedes Errapán: asesinato y huida con la menor

El ataque ocurrió el miércoles a la mañana cuando la pareja de Mercedes había salido a trabajar.

De acuerdo con la investigación, Bonafé ingresó por sorpresa a la vivienda, asesinó a la mujer y luego escapó con la hija de siete años.

La búsqueda terminó horas después en Pergamino, donde efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín montaron un operativo de saturación.

El sospechoso fue localizado junto a la niña en la zona de las calles Alsina y Becerra. Al advertir la presencia policial, escapó hacia un cañaveral y amenazó con matar a la menor utilizando un arma blanca.

Tras una negociación, los efectivos lograron que depusiera su actitud y lo detuvieron. La niña fue rescatada sana y salva.