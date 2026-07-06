Sentidos mensajes para Paula, la maestra asesinada en Las Heras: "Descansa en paz preciosa. Tu Seño"

El instituto donde estudió la docente asesinada en Las Heras despidió a Paula Milagros Espinoza (24) con sentidos mensajes, entre ellos uno muy especial. Tras la muerte de la joven maestra, familiares y amigos la despidieron en las redes sociales. En su página de Instagram, el Instituto de Educación Superior "De la Patria Grande" , donde Paula estudió, no dejó de recordarla.

Conmoción en Las Heras: investigan el presunto femicidio de una joven de 24 años

“Con profundo pesar, informamos el fallecimiento de nuestra egresada 2024 del Profesorado de Educación Primaria, Paula Milagros Espinoza”, explicaron desde el centro educativo, agregando una foto de la docente junto a un lazo negro.

“Queremos expresar nuestras condolencias a sus familiares y amigos en este momento de dolor y pérdida. Recordamos a Paula con cariño y respeto. Descansa en paz ”, agrega el mensaje.

La publicación fue comentada por varias personas que la conocieron, entre ellas su maestra de 4º grado: “Descansa en paz, Mili preciosa, mi más sentido pésame para toda tu familia” .

Otra compañera se refirió al femicidio: “ Que se haga justicia por vos , Paula, por tu hijo y tu familia . Otro hombre más matando a una mujer, truncando sueños, un hijo, como miles más sin madres. ¡Qué tragedia tan grande!”

Otras personas también la recordaron de la siguiente manera: “Paulita hermosa, descansa en paz”; “Mi más sentido pésame a toda su familia, Q.E.P.D.” y “Descansa en paz, amiga hermosa”.

En tanto que su tía apuntó en las redes: “Se entregó, pero el vacío queda para siempre y nuestro niño de un día para el otro se quedó sin mamá y sin papá... y nosotros sin ella".

También fue recordada por la escuela donde enseñaba, que escribió en su muro: “Con profundo pesar, la comunidad educativa de la Escuela Juan Gregorio de Las Heras lamenta informar el fallecimiento de nuestra querida docente, Paula. Acompañamos con afecto a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso".

Su pareja está detenida e imputada

Por el brutal asesinato de la maestra Paula Espinoza se encuentra imputado su pareja, el ciudadano de la República Dominicana afincado en Mendoza, Samuel Andrés Capellán Feliz (31).

El extranjero se entregó horas después del crimen, la madrugada del sábado, en la Comisaría 53 de Potrerillos. El hombre habría intentado huir a Chile, pero el paso al vecino país se encontraba cerrado, por lo que decidió entregarse.

El dominicano Samuel Andrés Capellán Feliz (31), imputado por el femicidio de la docente Paula Espinoza. Facebook

En ese momento la Justicia había ordenado un pedido de búsqueda y captura, ya que sospechaban que pretendía escapar a bordo de un Ford Fiesta Kinetic que había sido detectado en varias zonas del Gran Mendoza, luego de que apagara su celular y el de la víctima, que también se había llevado.

Capellán fue puesto a disposición del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien lo imputó por “homicidio calificado por mediar relación de pareja y por mediar violencia de género (femicidio)” y decidió enviarlo a la penitenciaría.

El adelanto de la necropsia confirmó que Paula Espinoza murió por heridas de arma blanca en el cuello y el pecho.

El femicidio ocurrió el pasado viernes en la casa donde vivía la joven maestra, en el barrio Nuestra Señora de Lourdes. Fue la madre de la víctima quien alertó a la Policía luego de ingresar a la vivienda y encontrar a su hija gravemente herida en el pecho y el rostro.

Tras el llamado al 911, efectivos policiales y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegaron al lugar. Sin embargo, los médicos solo pudieron constatar que la mujer ya había fallecido como consecuencia del ataque.

Paula Espinoza tenía un hijo de seis años con el ahora imputado, según informó el Ministerio Público Fiscal. La pareja residía en un departamento ubicado en la planta alta del inmueble, mientras que la familia de la docente vivía en la planta baja.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que el sospechoso presentaba algunas lesiones, por lo que primero recibió asistencia médica y luego fue trasladado a la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

Además, la Justicia ordenó el secuestro del vehículo en el que llegó hasta la dependencia policial y dispuso preservar todos los elementos de interés para avanzar con la investigación.

En un comunicado, el Ministerio Público Fiscal informó que la imputación fue dispuesta por el fiscal de Instrucción Oscar Malla, bajo las directivas del fiscal en jefe de la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, Fernando Guzzo.