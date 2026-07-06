Las tasas municipales aumentan en la mayoría de las comunas del Gran Mendoza

Con una inflación acumulada del 14% al mes de mayo en Mendoza, según datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), los intendentes se preparan para afrontar el segundo semestre de 2026 con actualizaciones en las tasas municipales. Algunos ya aplicaron incrementos y otros lo harán a partir de julio, pudo averiguar Los Andes .

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En el Gran Mendoza, la mayoría de los jefes comunales se inclina por los aumentos, mientras que en los departamentos más alejados la preocupación pasa por la caída en el cumplimiento de los contribuyentes y la necesidad de impulsar moratorias para recuperar recaudación.

Los departamentos de Maipú y Las Heras fueron los primeros en actualizar las tasas de Servicios a la Propiedad Raíz en el transcurso de este semestre. La comuna que conduce el peronista Matías Stevanato aplicó en abril un incremento del 27% para el resto del año.

A diferencia de otros municipios, no había realizado aumentos al comenzar 2026, como otros que lo hicieron en un promedio de 15% con respecto a diciembre. Con esa actualización, la boleta de una vivienda tipo del IPV pasó de $17.000 en marzo a $21.000 mensuales. Aquí se incluye los servicios de agua y saneamiento , ya que el municipio es el operador de esa prestación. (Mientras que la tasa de servicios a la propiedad raíz pasó de $11.240 a $14.265, puntualmente)

La contracara es la caída en la cobrabilidad. Desde la comuna advirtieron que el cumplimiento descendió en junio al 20% , lo que podría convertirse en un piso histórico de recaudación. Por ese motivo, el municipio lanzó un plan de facilidades para que los contribuyentes regularicen sus deudas.

El intendente de Maipú, Matias Stevanato. Archivo

En Las Heras, el intendente radical Francisco Lo Presti aplicó un incremento del 10% en la facturación de mayo y descartó nuevos ajustes durante lo que resta del año. Tras ese aumento, la boleta promedio actual de Servicios a la Propiedad Raíz se ubica en $15.776 mensuales.

Sin embargo, el municipio sufrió una fuerte caída en el nivel de cumplimiento: actualmente apenas el 28% de los contribuyentes paga la tasa, cuando durante el primer bimestre del año ese porcentaje alcanzaba el 53%.

En los últimos días también se generó una polémica por la implementación del Monotributo Unificado. La incorporación de la tasa de Comercio al régimen provincial provocó errores en el padrón y algunos monotributistas sin local comercial comenzaron a recibir el cobro del tributo.

Desde la Municipalidad reconocieron las inconsistencias y señalaron que ya trabajan en la regularización del padrón. También aseguraron que quienes hayan abonado indebidamente la tasa podrán solicitar la baja y el reintegro correspondiente.

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Archivo

Capital y Godoy Cruz aplican incrementos desde julio

La Ciudad de Mendoza, gobernada por Ulpiano Suárez (UCR), resolvió actualizar desde el 1 de julio la tasa de Servicios a la Propiedad Raíz en un 8,7%. Con ese incremento, la boleta promedio pasará de $21.554 a aproximadamente $23.429 mensuales.

Desde la comuna informaron que el nivel de cumplimiento de las tasas de propiedad raíz y comercio se ubica actualmente en 67,5%, una baja superior a dos puntos porcentuales respecto del 70% registrado meses atrás.

El aumento forma parte del paquete de medidas adoptadas para afrontar la caída de los ingresos municipales. En paralelo, el municipio decidió elevar de manera significativa la sobretasa aplicada a los terrenos baldíos, con incrementos que en algunas zonas de la Capital superan el 500%.

El intendente de Capital, Ulpiano Suárez (UCR). Archivo

En Godoy Cruz, el municipio conducido por Diego Costarelli (UCR), la política tarifaria ya estaba prevista en la Ordenanza Tarifaria 2026. La comuna aplicó un incremento inicial del 15% en enero y mantuvo ese esquema durante todo el primer semestre. Ahora, desde julio, implementará una nueva actualización del 10%.

De esta manera, la boleta promedio, que actualmente ronda los $13.000, pasará a ubicarse en torno a los $14.300 mensuales.

Según datos oficiales, el nivel de cumplimiento de los contribuyentes se encuentra entre el 55% y el 60% al mes de junio, lo que marca una caída cercana al 20% con respecto al primer bimestre. Aunque advierten que muchos vecinos afrontaron el pago anual por eso el principio de 2026 estaba en un 80%.

Desde el municipio remarcaron que no consideran necesario instrumentar una moratoria extraordinaria, ya que cuentan con un sistema permanente de planes de pago vigente durante todo el año.

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. Archivo

Luján de Cuyo prepara un incremento semestral

Otro de los municipios del Gran Mendoza que modificará sus tasas durante el segundo semestre es Luján de Cuyo, gobernado por Esteban Allasino (PRO).

La comuna aplicará entre julio y diciembre un incremento escalonado del 11% sobre la Unidad Tributaria (UT) que hoy está en $246, el parámetro utilizado para calcular las tasas municipales.

Desde el municipio señalaron que esa actualización se mantendrá por debajo de la inflación proyectada para 2026. Actualmente, la boleta promedio de Servicios a la Propiedad Raíz asciende a $28.300 mensuales e incluye, al igual que en Maipú, los servicios de agua y saneamiento.

En cuanto a la recaudación, Luján continúa exhibiendo uno de los mejores niveles de cumplimiento de la provincia. El 73% de los contribuyentes paga sus tasas, aunque desde la comuna reconocieron que esa cifra representa una caída del 12% en términos reales respecto del mismo período de 2025.

El intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino. Archivo

El caso particular de Guaymallén

En Guaymallén, el intendente Marcos Calvente (UCR) decidió no aplicar aumentos en las tasas municipales durante el segundo semestre. A principios de año se había aplicado una corrección del 15%, vale decir. Lo que impactó en boletas que oscilan entre $20 mil hasta $40 mil en algunas zonas.

El incendio en el edificio municipal producido a fines de abril afectó la emisión normal de los boletos, por lo cual hubo casi dos meses de cobros parciales en mayo y junio. Desde julio se normalizará la facturación y no descartan que los meses que no fueron cobrados a los contribuyentes puedan compensarse en las próximas facturas.

Fuera del Gran Mendoza, Tunuyán también actualiza

En el Valle de Uco, Tunuyán será otro de los municipios que modificará sus tasas durante el segundo semestre. El intendente Emir Andraos (PJ) explicó a Los Andes que la actualización se definirá una vez conocido el índice de inflación acumulado al mes de junio, ya que el municipio puede actualizar según la variación del índice de precios, aseguró.

La boleta promedio ronda actualmente los $15.000 mensuales, aunque la principal preocupación de la gestión pasa por la caída del cumplimiento. "Históricamente hemos tenido un cumplimiento entre 40% y 45%. Hoy estamos superando con suerte el 30%", advirtió el jefe comunal.

Para Andraos, esa situación está estrechamente relacionada con el contexto económico nacional. "Es directamente proporcional a lo que pasa con la coparticipación. Ambas ya superaron una caída del 10%. El modelo económico no podía tener otra consecuencia", sostuvo.

El intendente de Tunuyán, Emir Andraos. Archivo

Lavalle, San Martín y San Rafael no tocan las tasas

A diferencia de otros municipios, Lavalle, San Martín y San Rafael optaron por mantener sin modificaciones las tasas municipales durante el segundo semestre. Sin embargo, todos coinciden en que el deterioro del cumplimiento se convirtió en uno de los principales desafíos de este año.

En Lavalle, gobernado por el peronista Edgardo González, no hubo actualizaciones tarifarias y la boleta promedio de Servicios a la Propiedad Raíz se ubica en $5.988. El municipio registra uno de los niveles de cobrabilidad más bajos del relevamiento: apenas el 21% de los contribuyentes paga sus tasas.

Ante ese escenario, González adelantó que la comuna trabaja en una moratoria para incentivar la regularización de deudas. "Estamos trabajando un proyecto de ordenanza de moratoria que permita a aquellos con deudas vencidas beneficiarse con quita de intereses", explicó a Los Andes.

En San Martín, el intendente radical Raúl Rufeil también descartó aumentos para este semestre. La boleta promedio ronda los $20.000, mientras que el nivel de cumplimiento cayó respecto del año pasado y actualmente alcanza al 35% de los contribuyentes.

Desde la comuna señalaron, no obstante, que la recaudación nominal aumentó y atribuyeron parte de la caída en la cobrabilidad a la expectativa generada por una próxima moratoria municipal.

Por último, San Rafael, administrado por el peronista Omar Félix, tampoco prevé modificaciones en las tasas municipales.

En ese departamento, una vivienda promedio abona $13.000 bimestrales, equivalentes a $78.000 anuales. El nivel de cumplimiento en la tasa de Servicios a la Propiedad se mantiene en torno al 70%, aunque en la tasa de Comercio la cobrabilidad cayó cerca de un 10% y actualmente se ubica en 59%.