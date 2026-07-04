Karina Milei inauguró la Escuela de Dirigentes de LLA: "El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027"

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , inauguró este sábado la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza Misiones y afirmó que el objetivo es que"su hermano, el presidente Javier Milei , "sea reelecto en 2027".

Karina Milei convocó a la mesa política con Diego Santilli en su debut como jefe de Gabinete

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el acto se llevó a cabo en Hotel Julio César de la ciudad de Posadas, donde la funcionaria encabezó el lanzamiento junto al titular de la Cámara baja y vicepresidente del partido, Martín Menem ; Adrián Núñez , presidente de LLA Misiones y legislador provincial; y el diputado nacional Diego Hartfield; y la diputada nacional Maura Gruber.

Karina Milei agradeció el acompañamiento de los misioneros y "destacó la importancia de la formación para defender el rumbo iniciado" por el mandatario.

"Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto . Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo” , afirmó la titular de La Libertad Avanza.

Asimismo, sostuvo que la Escuela de Dirigentes inaugurada forma parte de la consolidación del partido en las provincias. "La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”.

Karina Milei durante la inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza Misiones

Durante su discurso, admitió: “Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”.

El respaldo de Martín Menem

En tanto, Martín Menem le agradeció a Karina Milei en el armado nacional del partido y destacó los avances conseguidos desde la llegada de los libertarios al Gobierno: "Primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina".

Inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza Misiones X | @LLibertadAvanza

“Todo el esfuerzo que hemos hecho desde 2023 a la fecha valió la pena y eso se vio reflejado en cada uno de los logros que fueron aprobados en el Congreso”, recalcó Menem.

Luego convocó a los nuevos dirigentes a prepararse para defender el proyecto político del Presidente: “Empiecen a formarse con las ideas del presidente. Para que el país salga adelante tenemos que sostener este modelo”.

Además del lanzamiento formal de la Escuela, Karina Milei encabezó un encuentro con dirigentes provinciales para concretar el avance en la organización territorial de LLA en la provincia.