4 de julio de 2026 - 11:32

La Justicia le impuso una restricción a Manuel Adorni: deberá avisar antes de salir del país

La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo. El abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano habían pedido su detención o la prohibición para salir del país.

La Justicia le impuso una restricción a Manuel Adorni: deberá avisar antes de salir del país.

La Justicia le impuso una restricción a Manuel Adorni: deberá avisar antes de salir del país.

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EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá notificar previamente a la Justicia si pretende viajar al exterior mientras avanza la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, aunque descartó ordenar su detención o prohibirle salir del país.

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La resolución fue adoptada luego de un dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien consideró que no existen elementos para sostener que Adorni pueda fugarse o entorpecer la investigación, informó Infobae. Sin embargo, solicitó que cualquier viaje al exterior sea informado con anticipación para que la Justicia pueda evaluar su pertinencia.

De esta manera, el magistrado hizo lugar al pedido del fiscal y dispuso la primera medida restrictiva contra el exfuncionario desde que se inició la causa. La decisión alcanza únicamente a Adorni y no a su esposa, Bettina Angeletti, quien también está siendo investigada en el expediente.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

Había asegurado que no planeaba viajar

Antes de que se conociera la resolución, el exvocero presidencial presentó un escrito, a través de su abogado Matías Ledesma, en el que informó que actualmente se encuentra en el país y que no tiene previsto viajar al exterior en el corto plazo.

En las últimas semanas habían trascendido versiones periodísticas que indicaban que, tras dejar la Jefatura de Gabinete, Adorni analizaba mudarse a Uruguay.

La decisión judicial también descartó un planteo presentado por el abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, quienes habían solicitado la detención del exfuncionario o, de manera subsidiaria, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte.

El exjefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento il&iacute;cito.&nbsp;

El exjefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito.

Al fundamentar su postura, el fiscal Pollicita sostuvo que Adorni no adoptó conductas que entorpecieran la investigación ni provocó demoras injustificadas en el avance del expediente.

Incluso consideró que las conversaciones mantenidas entre el exjefe de Gabinete y el contratista Matías Tabar antes de que este declarara como testigo no afectaron la causa. Según el fiscal, fue justamente ese testimonio uno de los que más comprometió la situación procesal del exfuncionario, por lo que no existieron indicios de presión o intimidación.

Para rechazar la detención, el fiscal también valoró que Adorni no posee antecedentes penales, cuenta con domicilio fijo, bienes registrados en el país y su núcleo familiar reside en Argentina, circunstancias que, a criterio de la Justicia, reducen el riesgo de fuga mientras continúa la investigación.

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