Confirman que Adorni usó la tarjeta de una funcionaria "para comprar un monitor de videojuegos"

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó hoy una nueva declaración. Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales, confirmó ante la Justicia que le prestó su tarjeta de crédito al ex jefe de Gabinete para “comprar un monitor gamer” .

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Durante su declaración en Comodoro Py, la funcionaria aseguró que la compra se realizó desde la cuenta personal de Mercado Libre de Adorni y correspondió a un monitor Samsung Odyssey OLED G8, que tenía valor de $2.184.999,00 en agosto de 2025.

También afirmó ante el fiscal Gerardo Pollicita que, después de la operación, el exvocero le devolvió el dinero en efectivo.

Esta declaración complica, aún más, la situación judicial de Adorni, ya que el caso, que lleva adelante el fiscal Pollicita, investiga los consumos millonarios y deudas que superaban el sueldo que percibía durante su gestión como funcionario del Gobierno Nacional.

Además del monitor comprado con la tarjeta de Schiuma, la Justicia detectó que se usaron tarjetas de otro empleado de la Vocería Presidencial , Luis Enrique Aluju, para comprar dos proyectores Epson, también para videojuegos, por un valor de $1.831.795 cada uno, es decir, un total de casi 6 millones de pesos en equipos de entretenimiento.

Milei defendió al exfuncionario tras su renuncia

El presidente Javier Milei se refirió públicamente a la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y aseguró que la decisión no estuvo relacionada con la investigación judicial que lo involucra ni con una eventual interpelación parlamentaria. Además, sostuvo que el exfuncionario dejó el cargo por los ataques que, según afirmó, venía sufriendo junto a su familia.

En una entrevista concedida a LN+, el mandatario explicó que Adorni consideró que la situación personal se había vuelto insostenible y calificó su renuncia como una decisión definitiva. Las declaraciones son realizadas tras la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.

"Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable. Él no está condenado. Hay un proceso de investigación", afirmó Milei durante el diálogo con Luis Majul.