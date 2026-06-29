29 de junio de 2026 - 22:05

Se filtró un audio en el que Adorni ofrece "todo el soporte" al contratista Tabar: "Como hice con todos"

El mensaje de voz habría sido enviado por Manuel Adorni a Matías Tabar antes de que el contratista declarara en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Se filtró un audio de Manuel Adorni a Matías Tabar.

Se filtró un audio de Manuel Adorni a Matías Tabar.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Un audio atribuido al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a poner el foco sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lo involucra. El mensaje de voz, dirigido al contratista Matías Tabar, habría sido enviado pocos días antes de que este prestara declaración ante la Justicia y contiene un ofrecimiento de ayuda que ahora forma parte de los elementos analizados en la causa.

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Según el contenido del audio, grabado entre el 29 y el 30 de abril, Adorni le propuso a Tabar conversar personalmente durante un viaje a Indio Cuá y le expresó: "Obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites. Despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo lo que yo te pueda ayudar".

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La declaración del contratista

De acuerdo con la investigación, Matías Tabar declaró posteriormente que las refacciones realizadas en la vivienda ubicada en Indio Cuá tuvieron un costo de 245.000 dólares, abonados en efectivo.

Esa manifestación pasó a integrar la causa judicial y, según el texto original, incrementó el monto patrimonial que el entonces funcionario debía justificar. Entre las obras mencionadas figuran muebles hechos a medida y una pileta climatizada con cascada.

El contratista Matías Tabar expuso ante la Justicia los escandalosos gastos de Manuel Adorni para remodelar su mansión
Adorni le ofreci&oacute; ayuda a Mat&iacute;as Tabar en un audio.

Adorni le ofreció ayuda a Matías Tabar en un audio.

Siempre según la información incorporada al expediente, Tabar sostuvo que rechazó el ofrecimiento de ayuda formulado por Adorni luego de consultar con sus abogados, con el objetivo de evitar que pudiera interpretarse como una estrategia coordinada antes de su declaración.

Tras ofrecerle apoyo, el audio cambia de tema y muestra a Adorni consultando a Tabar por un inconveniente técnico en su vivienda. En ese tramo del mensaje, el entonces funcionario manifestó estar "desesperado" por un problema eléctrico relacionado con las térmicas y la bomba de la pileta de la propiedad.

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