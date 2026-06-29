Con el conflicto de Adorni superado, el oficialismo relanza su agenda en Diputados

La salida de Manuel Adorni era la crónica de una muerte anunciada, luego de una lenta agonía que contaminó las relaciones políticas del oficialismo con los aliados y postergó definiciones en ambas cámaras del Congreso .

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Más allá de que el trabajo legislativo estuvo lejos de paralizarse durante estos casi cuatro meses de hiper exposición de las fechorías patrimoniales del ahora ex jefe de Gabinete, la persistencia del tema generaba un ruido innecesario que erosionó la confianza de los sectores dialoguistas y resquebrajó esas sociedades legislativas indispensables para el oficialismo.

Con el Game Over para Adorni escrito con letras del molde, La Libertad Avanza (LLA) tiene la oportunidad de resetear esos cortocircuitos, recuperar los vínculos políticos con los aliados y relanzarse a la conquista legislativa.

En la Cámara de Diputados, luego de la aprobación del Súper RIGI y del acuerdo con dos fondos buitre, la primera señal de reactivación de la agenda del oficialismo la dará la comisión de Legislación Penal, que este miércoles al mediodía se reunirá para tratar la llamada "ley anti barrabravas " (régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos).

En el tintero quedó la ley de "lobby" o de gestión de intereses, que fue presentada con mucha pompa pero se fue desinflando ante la resistencia de cámaras empresarias y distintas organizaciones de la sociedad civil.

Lo cierto es que el proyecto, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, no convence ni siquiera a encumbrados diputados de LLA, que sottovoce descreen que el tema vaya a prosperar si no se reescriben partes relevantes del texto.

La Cámara baja también se mantiene a la expectativa de que el Senado apruebe finalmente el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que iba a tratarse el jueves pasada en la sesión que el propio oficialismo dejó caer en medio de la avanzada opositora por Adorni.

La ley de adhesión al tratado internacional de patentes era un compromiso asumido por Argentina en el marco de las negociaciones con Estados Unidos, pero las negociaciones se atascaron y habrá que pulir bastante la redacción para destrabar los acuerdos de Cancillería con la potencia norteamericana y así reencaminar la aprobación del proyecto en Diputados.

La Cámara de Diputados sesionó este miércoles y votó a favor del Súper RIGI Cámara de Diputados. (archivo) NA / Juan Vargas

Hay otros proyectos en gateras que el Poder Ejecutivo había anunciado como parte de un nuevo paquete desregulador del ministerio encabezado por Federico Sturzenegger incluyendo aquel que busca la exhibición de medicamentos de venta libre en góndolas de supermercados, kioscos y comercios de proximidad.

Otra iniciativa en carpeta de la Casa Rosada es la modificación de la Ley 19.492 de cabotaje nacional para habilitar que buques con bandera extranjera operen en rutas fluviales internas del país.

También asoma el proyecto de flexibilización de corredores inmobiliarios, que consiste básicamente en la eliminación de la matrícula profesional para que cualquier persona pueda ser intermediario de operaciones inmobiliarias sin necesidad de un título habilitante.

Más allá de estos proyectos, la iniciativa principal que tiene entre manos el Gobierno para después del Mundial es la reforma política y electoral, con el que buscará cambiar las reglas de juego para los comicios del año que viene.

Como parte de la hoja de ruta diseñada por el Gobierno para los próximos meses se encuentran las reformas a las leyes vigentes (y no ejecutadas) de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, y una nueva ley de Salud Mental para que los psiquiatras tengan mayor libertad para decidir sobre internaciones involuntarias de pacientes.