Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni

El Gobierno nacional anunció oficialmente la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Manuel Adorni , quien presentó su renuncia indeclinable el sábado por la tarde.

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El movimiento político busca descomprimir de manera definitiva la crisis institucional generada por las investigaciones en torno al exfuncionario y, en simultáneo, relanzar la gestión de La Libertad Avanza (LLA) con un perfil de mayor volumen político y capacidad de articulación parlamentaria.

Con este nombramiento, el presidente Javier Milei reconfiguró nuevamente la estructura del organigrama estatal: el Ministerio del Interior —cartera que Santilli lideraba hasta hoy— se fusiona con la Jefatura de Gabinete, repitiendo el esquema de centralización que la administración nacional ya había ensayado en etapas previas de la gestión.

"Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el presidente, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron", posteó Santilli al respecto.

La confirmación llegó minutos más tarde de las 20 de este domingo vía X. Con un posteo del presidente Javier Milei y una foto junto al flamante jefe de Gabinete y "el Jefe" Karina Milei, en su rol de Secretaria General de la Presidencia, se anunció oficialmente la designación.

Se trató de una reunión en Olivos en la que los Milei junto a Santilli delinearon "los fundamentos para una transición ordenada del cargo", según detalló el mandatario. Además agregó que "la jura será el día martes a las 16".

Si bien el apellido de Santilli ya había sido confirmado de manera extra oficial, la decisión de que el "Colo" ocupara ese cargo ya estaba a un paso cuando trascendió que su auto ingresó a la Residencia Oficial de Olivos para reunirse con Milei. Su arribo fue a las 19.15 de este domingo, lo que le puso un tiempo límite al anuncio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2071368746313122187&partner=&hide_thread=false Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/D9wPZyDaSl — Javier Milei (@JMilei) June 28, 2026

El motivo de la salida: El desgaste judicial y legislativo de Manuel Adorni

La renuncia de Manuel Adorni puso fin a semanas de fuerte desgaste político dentro del oficialismo. El punto de inflexión definitivo ocurrió tras las derivaciones de una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias patrimoniales impulsada por la justicia federal.

A raíz de auditorías sobre sus declaraciones juradas, se detectaron adquisiciones de propiedades y movimientos de fondos que obligaron al exjefe de ministros a rectificar sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción, lo que fue utilizado por los bloques opositores para presionar en el Congreso con pedidos de interpelación y una eventual moción de censura.

Karina Milei y Manuel Adorni durante una recorrida por las instalaciones de YPF en Vaca Muerta Karina Milei y Manuel Adorni durante una recorrida por las instalaciones de YPF en Vaca Muerta. (archivo) Presidencia

El blindaje legislativo que el oficialismo lograba sostener con sus aliados comenzó a agrietarse de manera irreversible en los últimos días, cuando sectores del PRO y bloques dialoguistas advirtieron que el debate parlamentario estaba completamente paralizado por la situación del funcionario. Ante un escenario de segura interpelación en el recinto, el mandatario aceptó la dimisión de Adorni.

En su carta de despedida, el exvocero alegó motivaciones personales y acusó un fuerte hostigamiento mediático. Para sellar su alejamiento total de la actividad estatal, trascendió que Adorni también formalizará su renuncia al cargo ad honorem en el directorio de la petrolera YPF.

Quién es Diego Santilli: Trayectoria, pasado y peso en el PRO

Diego César Santilli (59) es contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cuenta con una dilatada carrera en la gestión pública que se inició en la década de los noventa en el peronismo porteño y se consolidó al ser una de las piezas fundamentales en la fundación y armado territorial del PRO.

Dentro de sus roles más destacados en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran:

Ministro de Ambiente y Espacio Público (2009-2013): Durante la jefatura de gobierno de Mauricio Macri.

Senador Nacional (2013-2015): En representación del distrito porteño.

Vicejefe de Gobierno porteño (2015-2021): Acompañando a Horacio Rodríguez Larreta. En ese mismo período asumió las riendas del Ministerio de Justicia y Seguridad, cobrando una alta exposición pública por el manejo de la policía de la Ciudad y el control del espacio público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/2071372670411690152&partner=&hide_thread=false Hoy hablé con @diegosantilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de Gabinete. Celebro esa decisión. Confío en que ayude a fortalecer el cambio, a recuperar un poco de la tranquilidad que necesita el país y a permitir que las… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 28, 2026

En 2021 dio el salto a la provincia de Buenos Aires, donde encabezó la boleta legislativa y se impuso en los comicios generales. Tras las elecciones presidenciales de 2023, Santilli se posicionó rápidamente como uno de los principales constructores de puentes de gobernabilidad entre el PRO y La Libertad Avanza desde el Congreso.

Esta sintonía facilitó su posterior incorporación al gabinete de Javier Milei como ministro del Interior, rol en el que se enfocó en tejer acuerdos políticos y entablar el diálogo institucional con los gobernadores de las provincias.

Diego Santilli en Mendoza Santilli en Mendoza como ministro del Interior. (archivo)

Un punto de equilibrio para aceitar la gestión y el Congreso

El desembarco de Santilli en la jefatura ministerial busca garantizar estabilidad en un momento clave del año legislativo.

En los pasillos de la Casa Rosada se valoró especialmente su condición de articulador con llegada fluida a todas las terminales del oficialismo: mantiene un canal directo con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, buen entendimiento con el asesor Santiago Caputo, y el aval político de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La principal misión que tendrá por delante el nuevo jefe de Gabinete será aceitar el funcionamiento diario del Estado, blindar la administración pública frente a los ruidos internos y consolidar mayorías parlamentarias estables que eviten futuros bloqueos en el Congreso.