Karina Milei reunirá a legisladores libertarios para impulsar la actividad parlamentaria

El encuentro se realizará el miércoles a las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas y permitirá revisar la planificación legislativa luego de varios meses de escasa actividad en el Congreso. La convocatoria llega después de la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete , hecho que motivó una reconfiguración interna del Gobierno.

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Junto a Karina Milei participarán Diego Santilli , nuevo jefe de Gabinete; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt , mencionado como posible vicejefe de Gabinete ; y Martín y Eduardo "Lule" Menem , integrantes del armado político del oficialismo.

En cambio, según reportó Infobae en base a fuentes oficiales, no está prevista la presencia del presidente Javier Milei . Cabe recordar que el presidente viajará el martes a Paraguay para participar de la Cumbre del Mercosur . Tampoco asistiría el asesor presidencial Santiago Caputo , quien en las últimas horas volvió a quedar en el centro de las tensiones internas tras publicar un mensaje en la red social X .

Tras la salida de Adorni, Karina Milei reúne al bloque de La Libertad Avanza en la Rosada. (archivo)

En ese posteo escribió: "Me gustaría saber quién es el mogolico que en estas circunstancias decide que le parece buena idea salir a operar a los propios para sumarse un porotito, flagrantemente desautorizando al Presidente. Bah, en realidad ya sé quiénes son" . Desde su entorno sostienen que el mensaje buscó responder a las versiones que lo ubican como uno de los dirigentes perjudicados tras la salida de Adorni y la posible incorporación de Santilli al Gabinete.

No será la primera reunión de este tipo encabezada por la secretaria general de la Presidencia. Luego del triunfo electoral de octubre ya había convocado a los legisladores libertarios para definir los principales objetivos parlamentarios del Gobierno.

Me gustaría saber quién es el mogolico que en estas circunstancias decide que le parece buena idea salir a operar a los propios para sumarse un porotito, flagrantemente desautorizando al Presidente. Bah, en realidad ya sé quiénes son.

En paralelo, el oficialismo conformó un grupo de WhatsApp integrado por Karina Milei, Ignacio Devitt, Eduardo "Lule" Menem y la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich, con el propósito de fortalecer la coordinación política.

Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei y despejó rumores de su salida Patricia Bullrich junto a Karina Milei. x.com/patobullrich

La decisión de involucrarse de manera más directa en la dinámica legislativa surgió luego de distintas sesiones del Senado que generaron malestar en sectores de Casa Rosada. En ese contexto, dentro del Poder Ejecutivo cuestionan la estrategia política de Bullrich y sostienen que prioriza su propio posicionamiento al momento de conducir las negociaciones parlamentarias.

Las diferencias se profundizaron tras la caída de la sesión en la que el oficialismo buscaba aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Desde Balcarce 50 atribuyeron la postergación del tratamiento a decisiones adoptadas dentro del bloque del Senado, mientras que destacaron el desempeño alcanzado por la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, donde recientemente obtuvo la media sanción del Super RIGI.

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Antes de la salida de Adorni, Karina Milei ya había encabezado una serie de reuniones con senadores del espacio junto al entonces ministro coordinador. En aquellas convocatorias, Patricia Bullrich no participó, aunque desde su entorno aseguran que esta vez asistirá al encuentro previsto para el miércoles.

Patricia Bullrich-conferencia La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich. Marcelo Álvarez / Los Andes

Mientras tanto, desde el Senado rechazan las críticas provenientes del Poder Ejecutivo y sostienen que la negociación con la oposición se volvió más compleja en los últimos meses debido a la situación política generada por el caso Adorni.

Con proyectos considerados estratégicos para el Gobierno, entre ellos la reforma electoral impulsada con vistas a los comicios de 2027, la administración libertaria busca fortalecer el diálogo con gobernadores y legisladores aliados. En ese esquema, Karina Milei continúa ampliando su participación en la conducción política y en la coordinación de la estrategia legislativa destinada a reactivar la actividad del Congreso.