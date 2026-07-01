La secretaria privada de Adorni dijo que hizo una compra millonaria en artículos para el hogar a su nombre

La causa que investiga al exjefe de Gabinete y exvocero presidencial, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero sumó este martes nuevos testimonios que podrían complicar su situación judicial. Dos empleados de la exVocería Presidencial declararon ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y brindaron detalles sobre compras que, según la hipótesis de la Justicia, habrían sido realizadas a nombre de terceros para ocultar gastos personales del exfuncionario .

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Una de las testigos fue Gisela Kocsis , quien se desempeñaba como secretaria privada de Adorni . Durante su declaración reconoció la compra de artículos para el hogar (sábanas y artículos de blanquería) por un monto superior a los 8,1 millones de pesos en la tienda tienda Rosen The Store, pero aseguró que quien se presentó a abonarlos en efectivo a la sucursal fue Bettina Angeletti , esposa del exfuncionario, y no ella ni Adorni.

Además, Kocsis relató que semanas después se realizó otra compra de almohadas por unos 400 mil pesos, también pagada en efectivo . A su vez, reveló una nueva operación incorporada al expediente: en mayo de 2025 gestionó la adquisición de un lavavajillas y un lavarropas Whirlpool por aproximadamente 3,1 millones de pesos destinados a la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá.

Según explicó ante el fiscal, utilizó su propia tarjeta de crédito para concretar esa compra y luego recibió el dinero en efectivo por parte del entonces jefe de Gabinete. La testigo sostuvo que era habitual que realizara gestiones personales para el funcionario.

Causa Adorni. Declaró Gisela Kocsis, la empleada de Casa Rosada. Adorni facturó a su nombre una compra de blanquería por más de $8 millones. La factura apareció en el celular del contratista Matías Tabar. La Justicia quiere saber si esos bienes fueron para la casa de Adorni en… pic.twitter.com/qAVDlteNlz

También declaró Luis Aluju , coordinador de Información de Gobierno y amigo de Adorni desde hace varios años. El funcionario confirmó que posee una extensión de una tarjeta de crédito del exjefe de Gabinete desde hace más de una década.

Luis Aluju, amigo de Manuel Adorni Luis Aluju, amigo de Manuel Adorni. Infoabe

De acuerdo con la investigación, con tarjetas a nombre de Aluju se adquirió un proyector valuado en 3,6 millones de pesos mediante una compra realizada a través de Mercado Pago. El testigo indicó que el equipo fue entregado en un departamento de la calle Asamblea.

Para la fiscalía, tanto ese proyector como otros bienes adquiridos durante el último año habrían sido destinados a equipar la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Los gastos millonarios de Adorni con tarjetas de crédito

Las declaraciones de Kocsis y Aluju se suman a la realizada días atrás por Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería, quien reconoció haber prestado su tarjeta de crédito para la compra de un monitor gamer valuado en 2,18 millones de pesos y aseguró que posteriormente recibió el dinero en efectivo.

La investigación también analiza el nivel de gastos del exfuncionario. Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, entre diciembre de 2023 y marzo de este año Adorni habría registrado consumos con tarjetas de crédito por unos 139 millones de pesos.

Los investigadores sostienen que, en varios períodos, esos gastos mensuales oscilaron entre los 4 y 6 millones de pesos, cifras que superarían el salario que percibía como funcionario nacional, estimado en alrededor de 3,5 millones de pesos hacia fines de 2025.