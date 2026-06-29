La reacción de Susana Giménez a la renuncia de Manuel Adorni: "Por suerte se fue"

Susana Giménez habló con la prensa en Ezeiza antes de viajar a Miami y opinó sobre la renuncia de Manuel Adorni, a quien calificó de manera contundente.

La conductora Susana Giménez volvió a generar repercusión mediática tras expresar una fuerte opinión sobre la renuncia de Manuel Adorni, exjefe de Gabinete. Las declaraciones se dieron este lunes en el Aeropuerto de Ezeiza, antes de abordar un vuelo rumbo a Miami, donde planea asistir al próximo partido de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Durante su contacto con la prensa, la diva también habló sobre su viaje y su intención de seguir de cerca al equipo dirigido por Lionel Scaloni, además de la posibilidad de reencontrarse con Lionel Messi. “Voy a ver a Messi... voy a ver el partido. Maravilloso el equipo, mejor no hay”, expresó.

Consultada por la salida del exfuncionario, Susana Giménez no evitó el tema y respondió con contundencia: “No me importa... Por suerte se fue. ¡Una vergüenza!”, en referencia a la renuncia de Manuel Adorni. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión debido al tono directo de sus palabras, en medio del debate público por la salida del exjefe de Gabinete.

Embed Susana Giménez llegó a Miami y opinó de Manuel Adorni:



“Por suerte se fue. Una vergüenza”



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La renuncia de Manuel Adorni La dimisión de Manuel Adorni fue presentada el sábado mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei. En el texto, el exfuncionario argumentó haber sido víctima de “ataques mediáticos” y sostuvo que la situación afectó tanto su vida personal como la de su familia.