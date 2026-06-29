"Tango After Resaca": la propuesta del Sexteto 1800 para el próximo domingo

La agrupación ofrecerá lo mejor del tango tradicional en La Crosta el próximo domingo. Dónde comprar las entradas.

El tango tendrá una nueva cita en Mendoza con una impronta renovada. Este domingo 5 de julio, desde las 13, el Sexteto 1800 presentará "Tango After Resaca", un encuentro que propone disfrutar de los grandes clásicos del género en un formato distendido, acompañado por almuerzo y una copa de vino.

La propuesta se desarrollará en La Crosta – Espacio Con Naturaleza, ubicado en Paso de los Andes 147, Ciudad de Mendoza, y estará protagonizada por esta formación mendocina integrada por jóvenes músicos que apuesta por mantener vivo el repertorio tradicional desde una mirada contemporánea.

Una cita con el tango Con un repertorio compuesto exclusivamente por tangos clásicos, Sexteto 1800 busca acercar el género a nuevas generaciones sin perder su esencia. La frescura interpretativa y la energía de sus integrantes le imprimen un sello propio a obras emblemáticas que forman parte del patrimonio musical argentino.

image El nombre del espectáculo, "Tango After Resaca", toma inspiración en el célebre tango "La última copa", cuya letra resume el espíritu de la jornada:

"Eche, amigo, nomás... écheme y llene / hasta el borde la copa de champán, / que esta noche de farra y de alegría / el dolor que hay en mi alma quiero ahogar."

Más que un simple concierto, la propuesta invita a vivir una experiencia que combina música en vivo, gastronomía y el entorno natural del espacio. La entrada tiene un valor de $25.000 por persona e incluye almuerzo. Los cupos son limitados, en EntradaWeb.com.ar.