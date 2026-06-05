5 de junio de 2026 - 15:29

"El último tango": Así son los botines que usará Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi presentó el exclusivo calzado que lucirá en su sexta y última cita mundialista. "El último tango". Un modelo fantástico.

Así serán los botines de Lionel Messi para su Mundial final: El último tango.&nbsp;

Así serán los botines de Lionel Messi para su Mundial final: "El último tango". 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La cuenta regresiva llega a su fin. A las puertas de hacer historia con su sexta participación en una Copa del Mundo, Lionel Messi presentó de forma oficial los botines que lucirá en la gran cita: un modelo exclusivo bautizado con un nombre cargado de nostalgia y simbolismo: "El último tango".

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El inicio del fin para una carrera legendaria

El debut mundialista marcará un punto de inflexión para el "10". En suelo norteamericano, La Pulga no solo iniciará el exigente camino hacia la defensa del título del mundo conquistado en Qatar 2022, sino que además pondrá en marcha su última función en las citas máximas de la FIFA.

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Las claves del debut de la Selección Argentina

Para que el lector retenga los datos esenciales de la noticia de un solo vistazo, organizamos la información clave del debut:

  • Fecha del debut: Martes 16 de junio.

  • Rival: Argelia (Grupo de la Selección Argentina).

  • Sede: Kansas City.

  • El objetivo: Defender la corona obtenida en Qatar 2022.

  • El calzado de Leo: Modelo exclusivo "El último tango".

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