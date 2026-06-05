"El último tango": Así son los botines que usará Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi presentó el exclusivo calzado que lucirá en su sexta y última cita mundialista. "El último tango". Un modelo fantástico.

Así serán los botines de Lionel Messi para su Mundial final: "El último tango".

La cuenta regresiva llega a su fin. A las puertas de hacer historia con su sexta participación en una Copa del Mundo, Lionel Messi presentó de forma oficial los botines que lucirá en la gran cita: un modelo exclusivo bautizado con un nombre cargado de nostalgia y simbolismo: "El último tango".

Aunque el certamen ecuménico levantará su telón el próximo 11 de junio, la Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni recién hará su presentación oficial el 16 de junio frente a Argelia, en la ciudad de Kansas City.

Embed LOS BOTINES QUE VA A USAR MESSI EN EL MUNDIAL



Se llaman EL ÚLTIMO TANGO y se trata de una edición especial para homenajear al mejor del mundo



adidas pic.twitter.com/UdkorlntIr — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 5, 2026 El inicio del fin para una carrera legendaria El debut mundialista marcará un punto de inflexión para el "10". En suelo norteamericano, La Pulga no solo iniciará el exigente camino hacia la defensa del título del mundo conquistado en Qatar 2022, sino que además pondrá en marcha su última función en las citas máximas de la FIFA.

A sus 38 años, el astro rosarino lucirá este diseño personalizado como broche de oro para una trayectoria ilustre que lo consolidó de forma indiscutida como el mejor jugador del planeta y uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos.

HKDKRHxW8AAPMmf Las claves del debut de la Selección Argentina Para que el lector retenga los datos esenciales de la noticia de un solo vistazo, organizamos la información clave del debut: