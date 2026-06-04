Mundial 2026: el plan milimétrico de la Selección Argentina para recuperar a Julián Álvarez

El DT de la Selección Argentina no quiere correr riesgos con Julián Álvarez en el Mundial 2026, jugador que sigue un estricto protocolo de kinesiología

Julián Alvarez y un trbajo especial en la Selección Argentina para llegar al Mundial 2026 en óptimas condiciones.

En el búnker de la Selección Argentina hay una prioridad absoluta: cuidar a sus soldados más valiosos. Consciente de que Julián Álvarez es una pieza vital en la ofensiva de la Scaloneta, el cuerpo técnico diseñó un plan de puesta a punto progresivo para que el "Araña" llegue al 100% al debut mundialista, dejando atrás una compleja lesión que arrastra desde las semifinales de la Champions League.

El origen del problema se remonta al pasado 29 de abril, cuando el delantero sufrió un esguince severo en el tobillo izquierdo durante el partido de ida ante el Arsenal. Haber jugado infiltrado la revancha el 5 de mayo terminó pasando factura, lo que obligó al cordobés a iniciar una recuperación a conciencia para desinflamar la zona sin perder masa muscular ni ritmo físico.

Embed Muchas gracias Dibu pic.twitter.com/ohnOGliiGd — JULIAN ALVAREZ (@9JulianAlvarez9) June 3, 2026

Mundial 2026: Un tratamiento internacional y cuidados en Kansas La rehabilitación de la estrella del Atlético de Madrid requirió de un esfuerzo coordinado en tres etapas:

Madrid: Comenzó su recuperación con los kinesiólogos del club colchonero, bajo el monitoreo constante del cuerpo médico de la Albiceleste, que viajó especialmente a España.

Ezeiza: En su breve paso por Argentina, realizó trabajos de velocidad en línea recta en el predio de la AFA.

Kansas City: Ya instalado en la concentración de la Selección, recibió el alta médica formal y participó de las prácticas intensas de fútbol. Sin embargo, llamó la atención que Julián fuera el único futbolista que no saltó al campo en la práctica abierta quedándose a trabajar en el gimnasio. Desde su entorno transmitieron tranquilidad: se trata de una dosificación de cargas totalmente lógica, ya que todavía persiste alguna molestia menor en la zona afectada.