Mundial 2026: el plan milimétrico de la Selección Argentina para recuperar a Julián Álvarez

En el búnker de la Selección Argentina hay una prioridad absoluta: cuidar a sus soldados más valiosos. Consciente de que Julián Álvarez es una pieza vital en la ofensiva de la Scaloneta, el cuerpo técnico diseñó un plan de puesta a punto progresivo para que el "Araña" llegue al 100% al debut mundialista, dejando atrás una compleja lesión que arrastra desde las semifinales de la Champions League.
El origen del problema se remonta al pasado 29 de abril, cuando el delantero sufrió un esguince severo en el tobillo izquierdo durante el partido de ida ante el Arsenal. Haber jugado infiltrado la revancha el 5 de mayo terminó pasando factura, lo que obligó al cordobés a iniciar una recuperación a conciencia para desinflamar la zona sin perder masa muscular ni ritmo físico.
Mundial 2026: Un tratamiento internacional y cuidados en Kansas
La rehabilitación de la estrella del Atlético de Madrid requirió de un esfuerzo coordinado en tres etapas:
-
Madrid: Comenzó su recuperación con los kinesiólogos del club colchonero, bajo el monitoreo constante del cuerpo médico de la Albiceleste, que viajó especialmente a España.
-
Ezeiza: En su breve paso por Argentina, realizó trabajos de velocidad en línea recta en el predio de la AFA.
-
Kansas City: Ya instalado en la concentración de la Selección, recibió el alta médica formal y participó de las prácticas intensas de fútbol.
Sin embargo, llamó la atención que Julián fuera el único futbolista que no saltó al campo en la práctica abierta quedándose a trabajar en el gimnasio. Desde su entorno transmitieron tranquilidad: se trata de una dosificación de cargas totalmente lógica, ya que todavía persiste alguna molestia menor en la zona afectada.
Mundial 2026: El objetivo Argelia y el tratamiento con plasma
La mira de Álvarez está puesta exclusivamente en el martes 16 de junio, día del debut mundialista ante Argelia. Para acelerar los tiempos de cicatrización y regenerar el tejido del tobillo, el delantero continúa sometiéndose a un tratamiento de plasma rico en plaquetas.
Entre algodones para los amistosos: Mientras los gigantes de Europa (Barcelona, PSG y Arsenal) se disputan su pase en el mercado de transferencias, Julián sigue al pie de la letra las indicaciones médicas. Su participación en los amistosos preparatorios ante Honduras e Islandia dependerá pura y exclusivamente de su evolución diaria y de cómo responda el tobillo al aumento de las exigencias.