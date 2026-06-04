4 de junio de 2026 - 15:30

Lionel Scaloni mueve las piezas de la Selección Argentina: sorpresas, nuevo esquema y el once ante Honduras

De cara al amistoso contra Honduras, Lionel Scaloni repitió la base del primer ensayo pero introdujo variantes tácticas y nombres inesperados.

Lionel Scaloni en pleno entrenamiento de la Selección Argentina . El sueño del bicampeonato en marcha.&nbsp;

Lionel Scaloni en pleno entrenamiento de la Selección Argentina . El sueño del bicampeonato en marcha. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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A diferencia del primer ensayo, el director técnico pateó el tablero e introdujo dos variantes clave en la formación, modificando no solo nombres sino también el dibujo táctico.

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SELECCI&Oacute;N ARGENTINA. Lionel Messi junto a Leandro Paredes en la pr&aacute;ctica del equipo Albiceleste.&nbsp;

SELECCIÓN ARGENTINA. Lionel Messi junto a Leandro Paredes en la práctica del equipo Albiceleste.

Los cambios y el nuevo dibujo táctico de Lionel Scaloni

Ante las bajas obligadas de Gonzalo Molina y Nahuel Montiel en el lateral derecho, la gran incógnita de la semana parece reducirse a dos nombres: Nicolás Capaldo o Agustín Giay. En esta última práctica, el juvenil de San Lorenzo ocupó ese sector y gana terreno para ir desde el arranque el sábado.

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SELECCI&Oacute;N ARGENTINA. Por su polifuncionalidad, el Colo Barco es muy considerado por Lionel Scaloni.&nbsp;

SELECCIÓN ARGENTINA. Por su polifuncionalidad, el Colo Barco es muy considerado por Lionel Scaloni.

La otra gran sorpresa estuvo en el ataque. Scaloni dejó de lado su clásico 4-3-3 para mutar a un 4-4-2, un esquema que no suele ser su predilecto pero que le permitió probar una doble referencia de área. José Manuel "El Flaco" López ingresó en lugar de Giuliano Simeone para acompañar a Lautaro Martínez en la ofensiva. Con este diseño, el mediocampo quedó conformado por:

  • Rodrigo De Paul recostado por la derecha.

  • Thiago Almada como volante ofensivo por la izquierda.

  • Un doble cinco combativo y de buen pie integrado por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

La lupa del DT: Aunque el equipo no está confirmado, estos ensayos de fútbol formal marcan la pauta de lo que busca el cuerpo técnico para el debut preparatorio rumbo al Mundial. Las únicas dudas de cara al sábado pasan por el lateral derecho (Capaldo o Giay) y el acompañante del "Toro" en la delantera (Simeone o López).

El once que paró Lionel Scaloni en la práctica

De no mediar imprevistos, la fisonomía del equipo que se perfila para saltar a la cancha este sábado alinearía a: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel López.

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