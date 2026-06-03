3 de junio de 2026 - 21:54

Scaloni se reunió con los hinchas que pedaleaban desde hace 300 días para ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026

Miguel, Vicente y Martínez fueron recibidos por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico en la concentración de la Selección Argentina en Kansas, tras una travesía de casi 17.000 kilómetros en bicicleta.

La travesía de los tres argentinos culminó en Kansas con un emotivo encuentro con el entrenador y el cuerpo técnico de la Albiceleste

La travesía de los tres argentinos culminó en Kansas con un emotivo encuentro con el entrenador y el cuerpo técnico de la Albiceleste

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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La historia de los tres amigos, conocidos como los “biciviajeros” entrerrianos, se convirtió en una de las postales más llamativas de la previa del torneo. Su llegada fue celebrada incluso por la cuenta oficial de la ciudad de Kansas en redes sociales, que destacó el esfuerzo realizado durante casi diez meses de viaje.

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El entrenador de la Selecci&oacute;n, Scaloni y el titular de la AFA, Chiqui Tapia, agasajaron en Kansas a los tres argentinos que cruzaron 17 pa&iacute;ses para llegar al Mundial

El entrenador de la Selección, Scaloni y el titular de la AFA, Chiqui Tapia, agasajaron en Kansas a los tres argentinos que cruzaron 17 países para llegar al Mundial

Recibidos por Scaloni y la Scaloneta

La repercusión de la travesía llegó hasta la concentración de la Selección Argentina. Allí fueron recibidos por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, integrado por Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala, además del presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El propio Tapia destacó el gesto en redes sociales y subrayó la pasión del hincha argentino: “La locura y la pasión que siente el hincha argentino por estos colores no tiene límites ni fronteras”, expresó.

Embed - Llegan a Kansas City los tres argentinos que viajaron en bicicleta al Mundial | Noticias Telemundo

Un viaje de 17 países y cientos de historias

Durante la travesía, los tres amigos atravesaron paisajes muy diversos: desde las llanuras de Argentina y Uruguay hasta las montañas de Bolivia y la costa del Pacífico en Perú. También enfrentaron momentos complejos en Ecuador y Colombia, donde debieron modificar su recorrido por episodios de inseguridad.

En Machala, Ecuador, quedaron en medio de un contexto de violencia carcelaria, mientras que en el sur de Colombia debieron resguardarse tras la explosión de un coche bomba a pocos kilómetros de su ruta.

“Nos tuvimos que quedar quietos y al día siguiente vimos el vehículo incendiado”, relataron sobre uno de los momentos más tensos del viaje.

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El encuentro con Manu Ginóbili y el sueño cumplido

La expedición también dejó postales inesperadas, como el encuentro con Manu Ginóbili en Texas. El contacto surgió a través de redes sociales y terminó en una reunión en San Antonio, donde compartieron una charla y un café con el ex basquetbolista argentino.

“Estaba muy contento, nos contó cómo vive su vida después del retiro”, contó Conculini, quien destacó la cercanía del ex jugador de la NBA.

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La llegada al hotel de la Selecci&oacute;n Argentina de los pedalistas que salieron desde Gualeguaych&uacute;.

La llegada al hotel de la Selección Argentina de los pedalistas que salieron desde Gualeguaychú.

El objetivo final: estar en el debut argentino

A pesar del desgaste físico acumulado, los tres ciclistas aseguran estar en buenas condiciones y con la ilusión intacta de conseguir entradas para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Intentaron en varias oportunidades acceder a tickets a través de la FIFA, aunque sin éxito hasta el momento. “Tenemos que estar sí o sí en el primer partido”, afirmaron.

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Una historia que nació en Gualeguaychú

La idea del viaje surgió de Miguel Silio, quien ya había realizado travesías similares para los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, partiendo siempre desde Madrid.

“Viajar en bicicleta te permite conocer de verdad los países y su gente”, habían señalado en distintas entrevistas.

Con el arribo a Kansas, la aventura se acerca a su objetivo final: ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 después de un viaje que desafía cualquier lógica.

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