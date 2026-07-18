Se retrasó el último entrenamiento de Argentina antes de la final: cuál podría ser la formación para el domingo

La Selección argentina ya tiene casi todo listo para disputar la final del Mundial 2026 frente a España. Sin embargo, el entrenador Lionel Scaloni todavía no confirmó el equipo y mantiene dos dudas en la formación titular para el partido decisivo.

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El encuentro se jugará este domingo en el MetLife Stadium , de Nueva Jersey, donde la Albiceleste buscará un nuevo título mundial.

La preparación para la final tuvo un imprevisto climático. La lluvia y una fuerte tormenta eléctrica obligaron a retrasar el entrenamiento de la Selección argentina en el Red Bull Performance Center , donde el equipo realizó su última práctica.

Lionel Scaloni durante el entrenamiento del seleccionado argentino, en el Sporting KC Training Center de Kansas.

El protocolo de seguridad vigente suspendió temporalmente toda actividad al aire libre debido a la presencia de descargas eléctricas.

Tras una espera de aproximadamente 45 minutos , el plantel pudo salir al campo de juego para completar el ensayo previsto antes de la final.

Lionel Messi y Leandro Paredes, quien volvería a la titularidad, durante el último entrenamiento de la Selección antes del cruce con Egipto. EFE

Las dudas de Scaloni

En el arco estará Emiliano "Dibu" Martínez, mientras que la defensa tendría a Nicolás Tagliafico, Cristian Romero y Lisandro Martínez como nombres confirmados.

La principal incógnita en el fondo pasa por el lateral derecho, puesto que se disputan:

Nahuel Molina.

Gonzalo Montiel.

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister tienen asegurada su presencia.

El cuarto volante saldrá de una terna integrada por:

Rodrigo De Paul.

Giuliano Simeone.

Nicolás González.

En el ataque no habría sorpresas: Lionel Messi y Julián Álvarez conformarán la dupla ofensiva.

Leandro Paredes, Lionel Messi y Enzo Fernández, entre risas durante el primer entrenamiento de la selección argentina tras la victoria sobre Inglaterra Gentileza.

La probable formación de Argentina

Arquero: Emiliano Martínez.

Emiliano Martínez. Defensores: Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Volantes: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González.

Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi y Julián Álvarez.

De confirmarse este esquema, Scaloni volvería a apostar por un 4-4-2, sistema que viene utilizando desde los dieciseisavos de final para reforzar el mediocampo y aprovechar la experiencia de Messi junto con la movilidad de Julián Álvarez.

España también modificó sus planes

La tormenta también afectó a la selección española, que decidió cancelar el entrenamiento programado en el complejo Melanie Lane Training Ground por razones de seguridad.

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Nuevo banderazo argentino en Nueva York

Mientras tanto, miles de hinchas argentinos preparan un nuevo banderazo en Times Square para brindar el último apoyo al equipo de Scaloni antes de la final.

La convocatoria fue organizada por agrupaciones de simpatizantes argentinos que viajaron a Estados Unidos para acompañar a la Selección, aunque muchos de ellos no podrán ingresar al estadio debido al elevado precio de las entradas.